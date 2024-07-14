نيمار يبلغ الهلال السعودي بموعد عودته للملاعب

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، أبلغ الجهاز الطبي للفريق بموعد عودته إلى التدريبات الجماعية مع الفريق الأول.

نيمار كان يُعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأجرى اللاعب البرازيلي عملية جراحية خلال الفترة الماضية، وبدأ عمليات التأهيل في أكثر من مقطع فيديو وهو يقوم بتدريبات قوية، من أجل الإسراع بعودته إلى الملاعب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن نيمار قال للجهاز الطبي إنه يتوقع اكتمال جاهزيته، وعودته إلى التدريبات خلال أغسطس المقبل.

ووصل نيمار إلى المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

أخبار ذات علاقة تحول في موقف الهلال تجاه نيمار

وكان الهلال أعلن، يوم الجمعة، استبعاد نيمار من معسكر الفريق بالنمسا، حيث فضّل أن يكمل النجم البرازيلي برنامجه التأهيلي بمقر النادي في الرياض.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة نيمار للتدريبات الجماعية في أغسطس تزيد فرص قيده ضمن قائمة الهلال مع بداية الموسم المقبل، وليس في يناير المقبل.

وأوضحت أنه حال قيد نيمار بالقائمة مع بداية الموسم، سيضحي الهلال بالبرازيلي الآخر ميشايل ديلغادو؛ إذ ستنظر الإدارة في العروض المقدمة له.

وتتبقى أشهر فقط في عقد ميشايل مع الهلال، لذلك ترغب الإدارة في الاستفادة المالية منه بدلا من رحيله مجانا.

أخبار ذات علاقة نجم الهلال السابق ينتقل لنادي الاتحاد السعودي

ومن المقرر أن تسافر بعثة الهلال إلى النمسا يوم الإثنين 15 يوليو الجاري، حيث سيتواجد به جميع اللاعبين المحليين والدوليين.

وانضم نيمار إلى الهلال مطلع الموسم الماضي، لكنه خاض 5 مباريات فقط بكل البطولات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.