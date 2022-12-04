كأس رئيس الإمارات: الجزيرة يتجاوز دبا الحصن.. والإمارات يكتسح الرمس (فيديو)
تجاوز الجزيرة منافسه دبا الحصن وتغلب عليه 3/2، واكتسح الإمارات منافسه الرمس 5/0 في التصفيات التمهيدية من كأس رئيس الإمارات، اليوم الأحد.
وتقدم علي مبخوت للجزيرة من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، وعزز عمر تراوري تقدم الجزيرة في الدقيقة 13 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ووقع باولو هنريكو هدف التقليص لدبا الحصن بتسديدة صاروخية جميلة في الدقيقة 57، وسجل أشرف بن شرقي ثالث أهداف الجزيرة في الدقيقة 70 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وعاد باولو هنريكو وسجل ثاني أهداف دبا الحصن في الدقيقة 82 بضربة رأس، لكن الجزيرة فاز 3/2.
وسجل أهداف الإمارات دياجو فارياس 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقيقة 15 و33، و45، و89، وآندرسون كوستا في الدقيقة 54.
ونال الشارقة لقب النسخة الأخيرة من كأس رئيس الإمارات، علما أن شباب الأهلي دبي أكثر فريق حقق لقب البطولة برصيد 10 ألقاب، ثم 9 للشارقة، و7 للعين، و4 للنصر، و3 لكل من الجزيرة والوحدة.