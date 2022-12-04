كأس رئيس الإمارات: الجزيرة يتجاوز دبا الحصن.. والإمارات يكتسح الرمس (فيديو)

تجاوز الجزيرة منافسه دبا الحصن وتغلب عليه 3/2، واكتسح الإمارات منافسه الرمس 5/0 في التصفيات التمهيدية من كأس رئيس الإمارات، اليوم الأحد.

وتقدم علي مبخوت للجزيرة من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، وعزز عمر تراوري تقدم الجزيرة في الدقيقة 13 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.