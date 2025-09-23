الأهلي يحسم موقف التونسي بن رمضان من اللحاق بلقاء الزمالك

ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

محمد علي بن رمضان في مباراة الأهلي وباتشوكاالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

حسم عماد النحاس، المدير الفني للأهلي، موقف لاعبه التونسي محمد علي بن رمضان من اللحاق بلقاء القمة ضد  الزمالك المقرر، يوم الإثنين المقبل، في الجولة التاسعة للدوري المصري لكرة القدم.

وفاز الأهلي على حساب مضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الثامنة.

فريق الأهلي المصري

 وغاب بن رمضان عن مواجهة حرس الحدود بداعي إصابة عضلية بحسب بيان صادر عن الجهاز الطبي للأهلي قبل اللقاء.

وقال عماد النحاس في المؤتمر الصحفي عقب لقاء حرس الحدود إنه رفض المغامرة باللاعب التونسي قبل مواجهة القمة، موضحاً أن بن رمضان جاهز تماماً لخوض لقاء الزمالك.

ياسر إبراهيم في مباراة الأهلي وحرس الحدود

 وأشار إلى أن الأهلي يعاني غيابات مهمة، وهو ما دفعه لاستبعاد أي لاعب لا يبدو جاهزاً تماماً قبل اللقاء تحسباً لأي غيابات جديدة في مباراة الزمالك.

وأوضح أن السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الفريق عانى من آلام عضلية، وهو ما دفعه لاستبداله في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

احتفال لاعبي الأهلي المصري

 وأشاد النحاس بأداء اللاعب أحمد عبد القادر في مباراة الحرس بعد مشاركته كبديل عقب غياب طويل، موضحاً أن اللاعب شارك في وقت صعب وظهر بصورة طيبة.

