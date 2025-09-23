الأهلي يحسم موقف التونسي بن رمضان من اللحاق بلقاء الزمالك

حسم عماد النحاس، المدير الفني للأهلي، موقف لاعبه التونسي محمد علي بن رمضان من اللحاق بلقاء القمة ضد الزمالك المقرر، يوم الإثنين المقبل، في الجولة التاسعة للدوري المصري لكرة القدم.

وفاز الأهلي على حساب مضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الثامنة.

وغاب بن رمضان عن مواجهة حرس الحدود بداعي إصابة عضلية بحسب بيان صادر عن الجهاز الطبي للأهلي قبل اللقاء.

وقال عماد النحاس في المؤتمر الصحفي عقب لقاء حرس الحدود إنه رفض المغامرة باللاعب التونسي قبل مواجهة القمة، موضحاً أن بن رمضان جاهز تماماً لخوض لقاء الزمالك.

وأشار إلى أن الأهلي يعاني غيابات مهمة، وهو ما دفعه لاستبعاد أي لاعب لا يبدو جاهزاً تماماً قبل اللقاء تحسباً لأي غيابات جديدة في مباراة الزمالك.

وأوضح أن السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الفريق عانى من آلام عضلية، وهو ما دفعه لاستبداله في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

وأشاد النحاس بأداء اللاعب أحمد عبد القادر في مباراة الحرس بعد مشاركته كبديل عقب غياب طويل، موضحاً أن اللاعب شارك في وقت صعب وظهر بصورة طيبة.