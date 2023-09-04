الشرطة تفتح تحقيقًا في تعرض روي كين لاعتداء في ملعب آرسنال

فتحت شرطة لندن تحقيقًا في تعرّض روي كين، قائد مانشستر يونايتد السابق، ومحلل شبكة "سكاي سبورتس"، لاعتداء مزعوم في استاد الإمارات بعد فوز آرسنال 3-1 على فريقه السابق، أمس الأحد.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن كين البالغ عمره 52 عامًا، تعرَّض لاعتداء من أحد المشجعين خلال مشاجرة.

وفي فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الواقعة، يظهر ميكا ريتشاردز، زميل كين في "سكاي سبورتس"، خلال التصدي لرجل.