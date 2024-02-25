ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يقسو على نيوكاسل برباعية

حقق فريق آرسنال فوزا كبيرا على حساب نظيره نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم آرسنال بفضل هدف عكسي سجله بوتمان بالخطأ في مرمى فريقه نيوكاسل بالدقيقة 18 من اللقاء.

ثم أضاف كاي هافيرتز ثاني أهداف "الغانرز" في الدقيقة 24 بعد تمريرة من غابرييل مارتينيلي.