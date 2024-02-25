ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يقسو على نيوكاسل برباعية
حقق فريق آرسنال فوزا كبيرا على حساب نظيره نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم آرسنال بفضل هدف عكسي سجله بوتمان بالخطأ في مرمى فريقه نيوكاسل بالدقيقة 18 من اللقاء.
ثم أضاف كاي هافيرتز ثاني أهداف "الغانرز" في الدقيقة 24 بعد تمريرة من غابرييل مارتينيلي.
في شوط المباراة الثاني، أحرز بوكايو ساكا الهدف الثالث لآرسنال في الدقيقة 65، بتمريرة من هافيرتز.
ثم سجل جاكوب كيويور الهدف الرابع لآرسنال، بعد تمريرة من ديكلان رايس.
وقبل نهاية المباراة، سجل جوزيف ويلوك هدفًا لصالح نيوكاسل، وذلك بالدقيقة 84 من اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع آرسنال رصيده للنقطة 58 في المركز الثالث، خلف مانشستر سيتي الوصيف، بفارق نقطة واحدة، ويتصدر ليفربول الترتيب بـ62 نقطة، أما نيوكاسل تجمد رصيده عند 37 نقطة بالمركز الثامن.