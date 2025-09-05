منتخب مالاوي يهدي تونس فرصة فريدة للتأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

فجّر منتخب مالاوي مفاجأة من العيار الثقيل في المجموعة الثامنة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عندما هزم مضيفه ناميبيا (2 ـ 1) ليضع منتخب تونس، متصدر المجموعة على أعتاب الوصول للنهائيات بعد الجولة المقبلة يوم الإثنين.

وخسرت ناميبيا، التي تحتل المركز الثاني في المجموعة الإفريقية الثامنة برصيد 12 نقطة، أمام مالاوي (2 ـ 1) اليوم الجمعة في فرانسيستاون في بوتسوانا لحساب الجولة السابعة.

وفقدت ناميبيا فرصة كبيرة لمواصلة ملاحقة منتخب تونس المتصدر برصيد 19 نقطة والذي فاز أمس الخميس على ليبيريا (3 ـ 0)، إذ باتت الخسارة تُهدد هذه طموحات منتخب "المحاربين الشجعان" في مطاردة حلم التأهل لكأس العالم 2026.

وسيكون المنتخب التونسي متصدر المجموعة الثامنة أمام أكثر من خيار لضمان التأهل للمونديال عندما يواجه غينيا الاستوائية يوم الاثنين 8 سبتمبر في مالابو لحساب الجولة الثامنة.

وفي حال الفوز سترفع تونس رصيدها إلى 22 نقطة فيما سيكون رصيد ناميبيا 15 نقطة قبل جولتين من النهاية ما يعني تأهل رفاق حنبعل المجبري رسميا.

وحتى في حال التعادل أو الخسارة سيكون المنتخب التونسي قادرا على التأهل في حال عدم فوز ناميبيا في مباراتها يوم الثلاثاء المقبل أمام ساو تومي وبرينسيب.

وكان الناميبيون بحاجة إلى حصد ثلاث نقاط حاسمة ضد مالاوي لتعزيز موقعهم لكن الأمور سارت بما يشتهيه المنتخب التونسي الذي أصبح على بعد 7 نقاط كاملة من أقرب ملاحقيه في المجموعة الثامنة بعد اكتمال مباريات الجولة السابعة.

وافتتح ريتشارد مبولو التسجيل لمالاوي في الدقيقة الخامسة ، ثم ضاعف غابادينيو مهانجو النتيجة في الدقيقة 53 ليمنح فريقه تقدمًا مريحًا.

وترك هدف مهانجو ناميبيا في موقف صعب، لكن ديون هايهامبو أنعش آمال ناميبيا بتسجيله هدفًا في الدقيقة 86، لكن جهود ناميبيا لم تكن كافية لانتزاع هدف التعادل.

وبهذا الفوز نجح منتخب مالاوي في العودة في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط من 7 مباريات في ناميبيا، التي لا تزال في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

وسيكون المنتخب التونسي أمام فرصة فريدة يوم الاثنين عندما يواجه منتخب غينيا الاستوائية في مالابو إذ أن الفوز سيمنحه التأهل مباشرة للنهائيات دون انتظار نتائج مباريات المنتخبات الأخرى في الجولة الثامنة أو مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة.