بكاء نجم النصر السعودي بعد التتويج بكأس أوروبا (فيديو)

دخل إيميريك لابورت، نجم منتخب إسبانيا والنصر السعودي، في نوبة بكاء بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" على حساب إنجلترا، في المواجهة التي جمعت المنتخبين، مساء الأحد.

وكان منتخب إسبانيا تغلّب على منتخب إنجلترا في المباراة النهائية بهدفين لواحد، التي احتضنها الملعب الأولمبي في برلين، الأحد، ليحقق "الماتادور" اللقب الرابع على مر تاريخه.

وظهر لابورت عقب المباراة، وهو يحتضن داني كارفخال، ويبكي فرحًا بالتتويج باللقب الثمين بعد بطولة رائعة مع منتخب بلاده.

وكان لابورت عنصرًا بارزًا في تتويج إسبانيا باللقب للمرة الرابعة في التاريخ، بعد نسخ 1964 و2008 و2012، بالمشاركة في 6 مباريات قدَّم خلالها مستويات بارزة.

وغاب لابورت عن المباراة الأولى لإسبانيا أمام كرواتيا، لكنه حضر في جميع المواجهات التي تلتها، وأصبح أحد أفضل اللاعبين في البطولة؛ إذ تميز بتدخلاته الدفاعية وكذلك تمريراته الدقيقة.

كما حرص نادي النصر السعودي على تهنئة اللاعب، وقال النادي عبر حسابه في منصة "إكس": "صافرة النهاية، نجم ‎النصر السعودي إيميرك لابورت بطلًا لبطولة أمم أوروبا، بأداء ومستوى رائع. وختام يليق بما قدمه نجمنا طوال البطولة، مبارك لابورت.. مبارك إسبانيا".

وخاض لابورت 39 مباراة مع النصر الموسم الماضي بعد انتقاله من مانشستر سيتي، سجل خلالها 4 أهداف.

كما حرص حساب دوري "روشن" السعودي على تهنئة الثاني الإسباني، لابورت وناتشو، عقب ظفرهما باللقب، قائلاً: "تهانينا للبطلين: لابورت، وناتشو، بمناسبة تحقيق منتخب بلادهما (إسبانيا) بطولة يورو 2024".