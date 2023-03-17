الدوري الأوروبي.. تأهل مانشستر يونايتد ويوفنتوس للدور ربع النهائي
واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي مشوارهما في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، وذلك بتأهلهما إلى الدور ربع النهائي بعد فوزهما على مضيفيهما ريال بيتيس الإسباني وفرايبورغ الألماني 1-صفر و2-صفر توالياً، يوم الخميس، في إياب ثمن النهائي.
وبعدما حسم لقاء الذهاب على ملعبه "أولد ترافورد" 4-1، كان يونايتد أمام مهمة في متناوله تماماً، وقد عرف كيف يتعامل مع حماس بيتيس من أجل العودة من الأندلس ببطاقته إلى ربع النهائي الذي تسحب قرعته يوم الجمعة في مقر "يويفا" في نيون.
وأحرز ماركوس راشفورد هدف يونايتد الوحيد بتسديدة جميلة من خارج المنطقة في الدقيقة 55، مسجلاً هدفه السابع والعشرين هذا الموسم في جميع المسابقات.
يوفنتوس يجدد فوزه على فرايبورغ
وفي ألمانيا وبوجود صاحب هدف الذهاب الوحيد الأرجنتيني أنخل دي ماريا على مقاعد البدلاء بجانب فيديريكو كييزا، جدد يوفنتوس فوزه على مضيفه فرايبورغ الذي تأثر بالنقص العددي في صفوفه منذ أواخر الشوط الأول.
وتشكل مسابقة "يوروبا ليغ" أهمية مضاعفة ليوفنتوس هذا الموسم لأن الفوز بها سيمنحه بطاقة المشاركة في مسابقة دوري الأبطال بغض النظر عن وضعه في الدوري المحلي الذي عوقب فيه بحسم 15 نقطة من رصيده بسبب التلاعب المالي.
وبعدما ألغي له هدف بداعي التسلل في الدقيقة 27، نجح الصربي دوشان فلاهوفيتش في منح يوفنتوس التقدم أواخر الشوط الأول من ركلة جزاء تسبب بها مانويل غولده بعدما لمس الكرة بيده في المنطقة المحرمة، ما أدى إلى طرده بالإنذار الثاني بعد تأكد الحكم من المخالفة.
وكان هدف الصربي الفاصل بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة، حين نجح البديل كييزا وبعد ثوانٍ على ارتداد تسديدة له من الحارس والعارضة من إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة من الفرنسي أدريان رابيو إثر خطأ دفاعي فادح في الدقيقة 95.
وبذلك، تحضر يوفنتوس بأفضل طريقة لزيارته الأحد إلى ميلانو من أجل مواجهة غريمه إنتر في الدوري المحلي.