الدوري الأوروبي.. تأهل مانشستر يونايتد ويوفنتوس للدور ربع النهائي

يوفنتوس يجدد فوزه على فرايبورغ

وفي ألمانيا وبوجود صاحب هدف الذهاب الوحيد الأرجنتيني أنخل دي ماريا على مقاعد البدلاء بجانب فيديريكو كييزا، جدد يوفنتوس فوزه على مضيفه فرايبورغ الذي تأثر بالنقص العددي في صفوفه منذ أواخر الشوط الأول.

وتشكل مسابقة "يوروبا ليغ" أهمية مضاعفة ليوفنتوس هذا الموسم لأن الفوز بها سيمنحه بطاقة المشاركة في مسابقة دوري الأبطال بغض النظر عن وضعه في الدوري المحلي الذي عوقب فيه بحسم 15 نقطة من رصيده بسبب التلاعب المالي.

وبعدما ألغي له هدف بداعي التسلل في الدقيقة 27، نجح الصربي دوشان فلاهوفيتش في منح يوفنتوس التقدم أواخر الشوط الأول من ركلة جزاء تسبب بها مانويل غولده بعدما لمس الكرة بيده في المنطقة المحرمة، ما أدى إلى طرده بالإنذار الثاني بعد تأكد الحكم من المخالفة.

وكان هدف الصربي الفاصل بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة، حين نجح البديل كييزا وبعد ثوانٍ على ارتداد تسديدة له من الحارس والعارضة من إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة من الفرنسي أدريان رابيو إثر خطأ دفاعي فادح في الدقيقة 95.

وبذلك، تحضر يوفنتوس بأفضل طريقة لزيارته الأحد إلى ميلانو من أجل مواجهة غريمه إنتر في الدوري المحلي.