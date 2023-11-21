"غلوب سوكر" تعيد تنافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم
يتواجد عشرة من نجوم فريق مانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا وهاري كين لاعب بايرن ميونخ وجود بيلينغهام لاعب ريال مدريد ومحمد صلاح لاعب ليفربول ضمن قائمة تضم 30 متنافسًا على جائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز دبي غلوب سوكر السنوي.
وسيقام الحفل بالتزامن مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثامن عشر بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي يوم الـ19 من يناير في فندق أتلانتس النخلة ذي الخمس نجوم.
وتضم القائمة الطويلة المكونة من 30 لاعبًا لأفضل لاعب فئة الرجال أيضًا كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.
ويتصدر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية، الترشيحات لأفضل مدرب، إلى جانب مارسيل كولر السويسري الذي قاد الأهلي للفوز بخمسة ألقاب نظيفة في 10 أشهر فقط، وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، المدرب الأكثر تتويجًا في تاريخه. تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز بالكأس أربع مرات وهو رقم قياسي.
وينافس على جائزة مارادونا لأفضل هداف في العام التقويمي كل من إيرلينغ هالاند وكين ورونالدو وكيليان مبابي، الذين لا يفصل بينهم سوى عدد قليل من الأهداف مع تبقي أقل من ستة أسابيع على عام 2023.
ومع انتقال رونالدو إلى المملكة العربية السعودية، والذي أعاد قصص كرة القدم الإقليمية إلى دائرة الضوء العالمية، سيشهد هذا العام تقديم فئتين من جوائز الشرق الأوسط.
ويتصدر المهاجم البرتغالي قائمة مكونة من 12 لاعبًا للنسخة الافتتاحية لأفضل لاعب في الشرق الأوسط بعد بداية رائعة في الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتضمن أفضل ناد في الشرق الأوسط ثمانية ترشيحات، بما في ذلك الهلال والأهلي والنصر بقيادة رونالدو.