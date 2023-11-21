"غلوب سوكر" تعيد تنافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم

وسيقام الحفل بالتزامن مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثامن عشر بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي يوم الـ19 من يناير في فندق أتلانتس النخلة ذي الخمس نجوم.

وتضم القائمة الطويلة المكونة من 30 لاعبًا لأفضل لاعب فئة الرجال أيضًا كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.