تقدم وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، بهدف لصالح فريقه في شباك بيراميدز، خلال مباراة الفريقين بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز، مساء يوم الاثنين، على استاد الدفاع الجوي، في مباراة قد ترسم ملامح بطولة الدوري المصري لهذا الموسم.

وأحرز وسام أبو علي هدف الأهلي الأول في الدقيقة 28، بعد استغلال لاعبي الأهلي خطأ محمد الشيبي، ليمرر إمام عاشور بينية سحرية إلى وسام الذي وضعها بسهولة داخل مرمى الشناوي.

ويتصدر بيراميدز مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة، بفارق خمس نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض 25 لقاء.