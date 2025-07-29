مفاجأة.. أكثر لاعب خطف الأنظار في تدريبات الزمالك مع فيريرا

كشفت تقارير إخبارية عن أكثر لاعب لفت أنظار البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، في الفترة الماضية، حيث أثبت اللاعب جديته في التدريبات والمباريات الودية التي خاضها الأبيض في معسكره الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأنهى نادي الزمالك مؤخرا معسكره الإعدادي، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد الذي يشهد مشاركة الزمالك في بطولات السوبر المصري والدوري وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية.

أخبار ذات علاقة رد فعل زيزو بعد حذفه من صورة لاعبي الزمالك

وخاض الزمالك 3 مباريات ودية خلال المعسكر وانتصر في مباراتين وخسر في أخرى.

وانتصر الفريق الأبيض على أورانج ورع والشمس في مستهل مشواره الودي الصيف الجاري خلال معسكره التحضيري للموسم الجديد.

وخسر الزمالك من وادي دجلة في المباراة الختامية للمعسكر بهدف دون رد.

أخبار ذات علاقة رحلوا بالإجبار.. أسطورة الزمالك يفجر مفاجأة حول ميدو وحازم إمام وشيكابالا

ووفقا للتقارير فإن أكثر لاعب لفت أنظار المدرب كان ناصر منسي، مهاجم الفريق، بسبب أدائه وتحركاته الرائعة.

وكان منسي لفت الأنظار مؤخرا بعد خضوعه لبرنامج تدريبي مكثف أسفر عن فقدانه قدراً كبيراً من وزنه، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدائه استعداداً للموسم المقبل.

ناصر منسي، يعد من أفضل المهاجمين في مصر خلال الفترة الحالية، وكان ضمن هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 11 هدفا خلفا لمتصدر الترتيب إمام عاشور، نجم الأهلي، بـ 13 هدفا.

ويحظى منسي بمكانة مهمة في قلوب جماهير القلعة البيضاء، خاصة بعدما أن سجل هدف التعادل التاريخي في مرمى الأهلي خلال نهائي كأس السوبر الأفريقي العام الماضي، الذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح.

وأجرت رابطة الأندية المصرية، مؤخرا قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث تقرر أن تبدأ منافسات الموسم يوم 8 أغسطس المقبل، على أن تُختتم في شهر مايو من عام 2026.

وفي وقت سابق أعلنت رابطة الأندية واتحاد الكرة، عن نظام بطولة الدوري المصري الموسم الجديد، حيث ستتكون المسابقة من 21 فريقًا بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وسيقام الدوري المصري الموسم الجديد، بنظام دور واحد، كمرحلة أولى ثم يتنافس 7 فرق في مجموعة تحديد البطل، و14 في مجموعة تحديد الهابطين، ومن ثم تهبط 4 فرق.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك لفريق سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري.

يذكر أن الزمالك، قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة خلف الأهلي وبيراميدز.