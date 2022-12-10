ماذا قصد ميسي باحتفاله أمام فان غال؟

كما وجه فان غال انتقادا واضحا لميسي قبل المباراة وقال: "ميسي أخطر لاعب مبدع، إنه قادر على صنع الكثير وتسجيل الأهداف بنفسه، لكن عندما يخسرون الكرة لا يشارك كثيرا مع الفريق، وهذا يعطينا فرصا ضد الأرجنتين".

وقال ميسي بعد المباراة: "لا أحب حديث الناس قبل المباريات، هذا ليس جزءًا من كرة القدم، أنا دائمًا أحترم الجميع ، لكني أحب أن يحترمونني أيضًا، فان غال لم يكن يحترمنا".

لكن الخلاف للماضي قليلا، حيث انتقد فان غال الأرجنتيني ميسي عقب خسارة برشلونة أمام ليفربول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في أنفيلد عام 2019.