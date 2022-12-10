ماذا قصد ميسي باحتفاله أمام فان غال؟
كشف موقع "sportsjoe.ie" سبب احتفال ليونيل ميسي قائد الأرجنتين أمام لويس فان غال مدرب هولندا في مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم أمس الجمعة.
واحتفل ميسي بهدفه من ركلة جزاء في الشوط الثاني أمام فان غال وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الهولندي، ما أثار غضب الفريق الأوروبي.
وبحسب موقع "sportsjoe.ie" فإن ميسي احتفل على طريقة زميله السابق في منتخب الأرجنتين خوان رومان ريكيلمي، نائب رئيس بوكا جونيورز الحالي، الذي واجه مشاكل سابقا عندما عمل مع فان غال في برشلونة حيث عملا معا.
ووفقا لموقع "transfermarkt" فقد لعب خوان رومان ريكيلمي 19 مباراة فقط تحت قيادة فان غال في برشلونة، بواقع 1217 دقيقة سجل فيها 4 أهداف وصنع 4.
كما وجه فان غال انتقادا واضحا لميسي قبل المباراة وقال: "ميسي أخطر لاعب مبدع، إنه قادر على صنع الكثير وتسجيل الأهداف بنفسه، لكن عندما يخسرون الكرة لا يشارك كثيرا مع الفريق، وهذا يعطينا فرصا ضد الأرجنتين".
وقال ميسي بعد المباراة: "لا أحب حديث الناس قبل المباريات، هذا ليس جزءًا من كرة القدم، أنا دائمًا أحترم الجميع ، لكني أحب أن يحترمونني أيضًا، فان غال لم يكن يحترمنا".
لكن الخلاف للماضي قليلا، حيث انتقد فان غال الأرجنتيني ميسي عقب خسارة برشلونة أمام ليفربول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في أنفيلد عام 2019.
وحمّل فان غال ميسي قائد برشلونة السابق مسؤولية هزيمة فريقه القاسية وعدم قيادته للفريق للقب دوري الأبطال منذ 2015، (قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان) وأكد أنه لا يعجبه ميسي كلاعب جماعي بأي فريق سواء برشلونة أو الأرجنتين.
ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين أمام كرواتيا في نصف النهائي.