مشاهدة البث المباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا

تُجرى، مساء اليوم، قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 - 2026.

وتُوج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي في الدور النهائي.

وستُقام، مساء يوم الخميس 28 أغسطس 2025، في قصر جريمالدي في موناكو.

الفِرق الـ 36 التي تشارك في المرحلة الأولى تنقسم إلى 4 مجموعات:

المجموعة الأولى (Pot 1): باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، إنتر ميلان، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، برشلونة.

المجموعة الثانية (Pot 2): آرسنال، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، أتالانتا، فياريال، يوفنتوس، آينتراخت فرانكفورت، كلوب بروغ.

المجموعة الثالثة (Pot 3): توتنهام، بي إس في آيندهوفن، أياكس، نابولي، سبورتنغ لشبونة، أولمبياكوس، سلافيا براغ، بوردو/غلِمت، مارسيليا.

المجموعة الرابعة (Pot 4): كوبنهاغن، موناكو، غلطة سراي، يونيون سانت-جيلواز، كاراباغ، أتليتك بلباو، نيوكاسل يونايتد، بافوس، كايرات ألماتي.

كيف سيتم إجراء القرعة؟

يعتمد النظام الجديد مزيجاً من السحب اليدوي والآلة، حيث تُسحب الكرة يدوياً من كل مجموعة وكل فريق يتم اختياره.

بعدها يضغط ضيف على زر، ليختار الكمبيوتر 8 منافسين (اثنان من كل مجموعة)، أحدهما لقاء الذهاب (خارج أرضه)، والآخر لقاء الإياب (أرضه).

ولا يلتقي فريقٌ بفريق من نفس البلد.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة، لقرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا: