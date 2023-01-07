ريال مدريد يخشى انتقال جود بيلينغهام إلى مانشستر سيتي
الثقة بتحقيق الهدف لا تعني أنه سيكون من السهل تحقيقه، على الأقل هذا ما يعتقده ريال مدريد فيما يتعلق بوصول جود بيلينغهام المحتمل.
وحتى الآن كان هناك حديث عن التعاقد مع اللاعب الإنجليزي من ريال مدريد وليفربول، لكن صحيفة "ماركا" قالت إن مانشستر سيتي قدَّم أوراق اعتماده في الصفقة.
وأصبح بيلينغهام لاعب خط وسط بروسيا دورتموند موضع رغبة لدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويعتمد النادي الإنجليزي على القوة الاقتصادية، وهو على استعداد للموافقة على أي تقديم عرض مساوٍ يقدمه أي نادٍ يريد الدولي الإنجليزي.
ويعرف بيلينغهام ووالده بالفعل نوايا مانشستر سيتي، تمامًا كما يعرفان أيضًا نوايا ريال مدريد.
وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن سلطة اتخاذ القرار موجودة في بيلينغهام ووالده، ويعتمد دائمًا على قادة بروسيا دورتموند الذين يحافظ معهم على فهم كامل ومطلق فيما يتعلق بمستقبله.
ويفترض هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند أنه يجب أن يجدوا نقطة الاتفاق التي تلبي توقعات جميع الأطراف.
ويشعر ريال مدريد أن لديه ميزة في عملية ستندفع بسرعة ويتم حلها في وقت أقرب مما كان متوقعًا.
ويبدو أن قادة ريال مدريد واضحون بشأن ذلك وقد وضعوا حدًا لا يكسر في سقف الرواتب المحدد.
ويعتقد ريال مدريد أن بيلينغهام يمكن أن يكون لاعبًا مرجعيًا، خلال السنوات المقبلة، ولهذا السبب تم وضع آلية التوقيع من المكاتب في البرنابيو في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا.
ورغم اهتمام مانشستر سيتي وقدراته الاقتصادية إلا أن ماركا" قالت إنه لا يمكن لأحد أن يدّعي الفوز بتوقيع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.