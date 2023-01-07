ريال مدريد يخشى انتقال جود بيلينغهام إلى مانشستر سيتي

الثقة بتحقيق الهدف لا تعني أنه سيكون من السهل تحقيقه، على الأقل هذا ما يعتقده ريال مدريد فيما يتعلق بوصول جود بيلينغهام المحتمل.

وحتى الآن كان هناك حديث عن التعاقد مع اللاعب الإنجليزي من ريال مدريد وليفربول، لكن صحيفة "ماركا" قالت إن مانشستر سيتي قدَّم أوراق اعتماده في الصفقة.