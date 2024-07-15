حرص ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، على توثيق لحظة تتويجه بلقب كوبا أمريكا 2024 بشكل خاص، من خلال التقاط صورة جماعية مع عائلته بحضور والديه وزوجته أنتونيلا وأبنائه الصغار.

وظهر ميسي عقب المباراة وهم يلتقطون صورة جماعية مع كأس كوبا أمريكا في أرض الملعب، وقامت زوجة ميسي بمنحه عناقاً حار احتفاء بفوزه باللقب الغالي.

ونجح منتخب الأرجنتين في الفوز على كولومبيا بنتيجة 1/0، في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

وواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب كولومبيا، في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، على ملعب "هارد روك".

وغادر قائد الأرجنتين ليونيل ميسي المباراة مصاباً بحلول الدقيقة 66 وحل نيكولاس غونزاليس بدلاً منه.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بنتيجة سلبية، واتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وبحلول الدقيقة 112 من عمر الشوط الإضافي الثاني، أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الأول للتانغو بتسديدة قوية في شباك فارغاس، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من لو سيلسو.

وبهذا الفوز، أصبح المنتخب الأرجنتيني الأكثر تتويجاً بلقب كوبا أمريكا برصيد 16 لقبا، متجاوزاً منتخب أوروغواي صاحب الـ15 لقباً.