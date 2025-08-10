البليهي يفجر صراعا بين الاتحاد والأهلي

فجر علي البليهي، نجم الهلال والمنتخب السعودي، صراعًا مثيرًا بين عملاقي جدة الاتحاد والأهلي لحسم صفقة التعاقد معه عقب نهاية عقده مع الفريق الأزرق.

ولم يجدد البليهي صاحب الـ35 عاماً عقده مع الهلال رسمياً حتى الآن، كما أنه خرج من حسابات مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي الذي لم يعتمد عليه في كأس العالم للأندية وأيضاً خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وبحسب تقارير صحفية فإن البليهي تلقى استفساراً من مسؤولي ناديي الاتحاد والأهلي لضمه عقب نهاية عقده مع الهلال.

ويترقب الناديان حسم موقف البليهي بشأن تجديد عقده بعد أنباء أشارت إلى توقيع اللاعب للهلال على أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن بقاء البليهي.

أخبار ذات علاقة الهلال يتخذ قرارا مفاجئا تجاه علي البليهي

وحال تجديد عقد البليهي، يدرس الفريقان التقدم بعرض لاستعارة اللاعب في الموسم الجديد.

ويلعب البليهي مع الهلال منذ يناير 2017 حين انضم قادما من الفتح، وخاض في الموسم الماضي 40 مباراة، محرزًا 5 أهداف بجميع المسابقات.

أخبار ذات علاقة لماذا غاب علي البليهي عن تدريبات الهلال؟

وشارك البليهي منذ انضمامه إلى الهلال في 256 مباراة سجل خلالها 23 هدفاً، كما صنع هدفين، متوجاً بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.