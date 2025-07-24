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رياضة

المصارعة دمّرت جسده.. من هو الأسطورة هالك هوجان؟ (صور)

المصارعة دمّرت جسده.. من هو الأسطورة هالك هوجان؟ (صور)
هالك هوجانالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 4:46 م

تُوفي نجم المصارعة العالمي هالك هوجان، حسبما أكد مدير أعماله، مساء اليوم الخميس، عن عمر يناهز 71 عامًا.

وقال كريس فولو مدير أعمال هوجان إن نجم المصارعة وافته المنية في منزله بمدينة كليرووتر في ولاية فلوريدا، محاطًا بأفراد عائلته.

 

 

من هو هوجان؟

وُلد هوجان باسم تيري بوليا، ووصل إلى قمة الشهرة في عالم المصارعة المحترفة خلال الثمانينيات والتسعينيات، ليصبح أحد أكبر نجوم اتحاد "WWE" على مدار تاريخه الذي يمتد إلى نصف قرن.

كان هوجان النجم الرئيس في أول نسخة من راسلمينيا العام 1985، وظل لسنوات محورًا في هذه البطولة الأسطورية، حيث واجه عمالقة المصارعة، مثل: أندريه العملاق، وراندي سافاج، وصولًا إلى ذا روك، وحتى رئيس الشركة فينس مكمان.

حصد 6 ألقاب عالمية في "WWE"، وأُدرج اسمه في قاعة المشاهير، العام 2005، بتكريم من النجم سيلفستر ستالون.

 

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إرث هوجان: من البطولات إلى التحول إلى "الشرير"

حوّل هالك هوجان المصارعة المحترفة إلى رياضة ترفيهية عائلية، بعد أن كانت تستهدف جمهورًا محدودًا، ليكون صانع شعبية اللعبة حول العالم.

فأسلوبه المسرحي جذب الأطفال وأولياء أمورهم على حد سواء، مما أعطى الرياضة زخمًا غير مسبوق.

وفي العام 1996، قلب هوجان الموازين بتحوله من "بطل" إلى "شرير" بعد تشكيله فريق NWO (النظام العالمي الجديد)، معتمدًا شخصية هوليوود هالك هوجان، ما رفع شعبيته وشهرة المصارعة إلى آفاق جديدة.

 

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أبرز لحظاته وصراعاته الأسطورية

خاض هوجان معارك لا تُنسى، منها مواجهته ذا روك في "راسلمينيا X8" العام 2002، وصراعه التاريخي مع أندريه العملاق في "راسلمينيا 3"، بالإضافة إلى منافساته الملتهبة مع ألترمييت، واريور، وراندي سافاج.

أُدخل قاعة مشاهير "WWE" العام 2005، لكنه أُخرج منها، العام 2015، بعد فضيحة تسريب تسجيلات له يُتّهم فيها بعبارات عنصرية. 

ورفع دعوى قضائية ضد موقع "جاوكر" الذي نشر التسريب، وفاز بالقضية، ثم أعيد إدخاله القاعة، العام 2020، كعضو في فريق NWO.

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هوجان خارج الحلبة: السينما والسياسة والواقع

شارك هوجان في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري 2024، حيث ألهب الجمهور بحضوره المسرحي. كما نجح في السينما بدءًا من فيلم "روكي 3" (1982) بدور ثاندرليبس، ثم "نو هولدز باريد" و"كوماندو الضواحي" و"السيد ناني".

وقدّم مع عائلته برنامج الواقع الناجح " هوجان يعرف الأفضل" على قناة VH1، والذي عرض حياته اليومية مع زوجته ليندا، وابنيه نيك وبروك.

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تحديات صحية وجراحات متكررة

عانى هوجان من إصابات متعددة بسبب المصارعة، وقال في حوار مع هارفي ليفين خلال برنامج "Object-ified" إنه لم يعد يمتلك أي جزء من جسده الأصلي بسبب كثرة العمليات الجراحية.

آخر ظهور إعلامي له كان في مايو الماضي، عند إطلاقه دوري "ريال أميريكان فريستايل" للمصارعة الهواة، والذي تُقام أولى منافساته، في 30 أغسطس، على منصة "فوكس نايشن".

 

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