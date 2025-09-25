logo
ترتيب دوري أدنوك بعد فوز العين على شباب الأهلي (فيديو)

من مباراة العين ضد شباب الأهليالمصدر: حساب نادي العين على إكس
انفرد نادي  العين بصدارة جدول دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حقق فوزًا صعبًا ومثيرًا بهدف نظيف على ضيفه شباب الأهلي دبي.

وأقيمت مباراة العين ضد شباب الأهلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

وحسم النجم كاكو نتيجة المواجهة بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 71.

وتلقّى كاكو الكرة من خارج منطقة الجزاء ليسددها تسديدة صاروخية قوية لا يمكن لأي حارس ردها، لتسكن شباك شباب الأهلي، ويخطف لفريقه الفوز.

 

 

وبهذه النتيجة، قفز نادي العين إلى المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، لينفرد بالصدارة.

بينما توقف رصيد شباب الأهلي عند 10 نقاط، ليسقط إلى المركز الرابع بعد هذه الخسارة.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك:

 

جدول ترتيب دوري أدنوك

 

 

 

