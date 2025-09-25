ليس بيزيرا فقط.. 5 أسلحة ترعب الأهلي من الزمالك قبل قمة الدوري المصري

يترقب عشاق الكرة المصرية لقاء القمة المنتظر بين الأهلي والزمالك في الجولة المقبلة من الدوري المصري، حيث تحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين في سباق المنافسة على اللقب.

ويلتقي الفريقان يوم الاثنين المقبل في قمة الجولة التاسعة للبطولة المصرية.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، ولكنه تلقى صفعة قبيل القمة بتعادل قاتل أمام الجونة.

فيما تلقى الأهلي دفعة معنوية بفوزه قبل القمة على حرس الحدود 2/3، وصعوده إلى المركز السادس بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة.

ويدخل الزمالك القمة بهدف تعويض التعادل، وسيعود لقائمة الفريق، النجم البرازيلي خوان بيزيرا، الذي غاب عن المباراة الماضية بداعي الإيقاف، ما يمثل سلاحًا هجوميًا مرعبًا للفريق الأبيض.

كما يوجد هناك 4 أسلحة أخرى تشكل خطورة حقيقية على دفاعات الفريق الأحمر، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.

1- خوان بيزيرا

الشاب البرازيلي الموهوب وصانع هجمات الزمالك الذي أثبت جدارته منذ انضمامه إلى الفريق هذا الصيف، فقد سجل هدفاً مهماً في مرمى سيراميكا وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

يتميز بيزيرا بمهارات فردية فائقة وقدرة عالية على المراوغة وصناعة الفرص، ما يجعله تهديداً مستمراً لدفاع الأهلي.

2- عبد الله السعيد

العقل المدبر في وسط ميدان الزمالك، الذي يلعب دور دورًا محوريًا في تنظيم اللعب وربط خط الوسط بالهجوم.

السعيد يتمتع برؤية رائعة للملعب وقدرات صناعة اللعب بل وتسجيل أهداف، وهو عمود أساسي في تحركات الأبيض الهجومية.

كما أنه يتمتع بقدرة هائلة على العودة للدفاع ومساندة زملائه في الهجمات المرتدة على فريقه.

3- عدي الدباغ

مهاجم الزمالك الذي أظهر تألقاً لافتاً في آخر 3 مباريات، فقد سجل 3 أهداف فيهم.

ويُعد اليوم عدي الدباغ القائد الفعلي لخط الهجوم، بفضل سرعته وقدرته على إزعاج المدافعين وكسر خطوطهم.

4- نبيل عماد دونغا

خط وسط مدافع يتمتع بصلابة بدنية وقدرة فريدة على إفساد هجمات الخصم.

وأثبت غيابه تأثيره السلبي على أداء الزمالك، فقد خسر الفريق أمام وادي دجلة، وانهياره كان واضحاً أمام الجونة بعد خروجه، إذ شهدت المباراة تعادلاً مرهقاً للأبيض.

جود دونغا الحاسم يعزز من صلابة وسط الملعب ويمنح الفريق توازنًا دفاعيًا فريدًا.

5- محمود بنتايج

الظهير الأيسر الذي يُغلق بصورة مثالية الجبهة اليمنى للنادي الأهلي، مع قدرة هجومية واضحة تضيف أبعاداً جديدة للزمالك.

وللمفارقة كان ظهور بنتايج الأول بقميص الزمالك، في العام الماضي أمام الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، وكان من المساهمين الرئيسين في تتويج الزمالك باللقب.