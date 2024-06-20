بعد تسلمه المفتاح.. تصريحات نارية من لؤي ناظر عن الصفقات وبنزيما وغاياردو
تسلم لؤي ناظر، الرئيس الجديد لنادي الاتحاد السعودي، مفتاح النادي، من الرئيس السابق أنمار الحائلي، مساء اليوم الخميس، بعد فوزه في الانتخابات، ثم أدلى بتصريحات نارية حول أوضاع الفريق الأول لكرة القدم.
وكانت قائمة لؤي ناظر قد فازت بالتزكية برئاسة نادي الاتحاد بعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية لمؤسسة أعضاء نادي الاتحاد الرياضية.
وعقب فوزه بمنصب الرئيس، أعلن لؤي ناظر التراجع عن جميع القضايا المرفوعة ضد مشجعي نادي الاتحاد وإلغاء تلك القضايا.
وأكد ناظر أنه سيتم فتح صفحة جديدة مع الجميع بشرط عدم الإساءة إلى أي أحد.
وبشّر ناظر جماهير الاتحاد بتعاقدات قوية في الصيف المقبل، قائلا: "ميزانية التعاقدات في الصيف الحالي، ستكون ممتازة جدًا، وستسمح بضم نجوم عالميين كبار".
وعن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب الفريق قال لؤي ناظر: "سيرحل بشكل رسمي، في الصيف الحالي، وسيتم التعاقد مع مدرب جديد بديلًا عنه".
وأضاف: "هناك 3 أسماء مرشحة لخلافة غاياردو، ويتم العمل على فسخ عقد أحدهم مع ناديه".
وعن سبب رحيل غاياردو قال: "المدرب الأرجنتيني طلب الاستغناء عن النجم الفرنسي كريم بنزيما، ولكن هذا الأمر مستحيل؛ لأن اللاعب أحد أساسيات المشروع الرياضي في المملكة".
ويرغب لؤي ناظر، في تجهيز الفريق للفترة المقبلة، وإبرام عدد من الصفقات القوية، للمنافسة على جميع البطولات القارية والمحلية.
وأنهى "العميد" مشواره في بطولة الدوري السعودي، الموسم الماضي، في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، ليخرج بموسم صفري فشل فيه على مستوى تحقيق الألقاب والفوز بالمواجهات الكبيرة.