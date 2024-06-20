بعد تسلمه المفتاح.. تصريحات نارية من لؤي ناظر عن الصفقات وبنزيما وغاياردو

وكانت قائمة لؤي ناظر قد فازت بالتزكية برئاسة نادي الاتحاد بعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية لمؤسسة أعضاء نادي الاتحاد الرياضية.

وعقب فوزه بمنصب الرئيس، أعلن لؤي ناظر التراجع عن جميع القضايا المرفوعة ضد مشجعي نادي الاتحاد وإلغاء تلك القضايا.

وأكد ناظر أنه سيتم فتح صفحة جديدة مع الجميع بشرط عدم الإساءة إلى أي أحد.

وبشّر ناظر جماهير الاتحاد بتعاقدات قوية في الصيف المقبل، قائلا: "ميزانية التعاقدات في الصيف الحالي، ستكون ممتازة جدًا، وستسمح بضم نجوم عالميين كبار".

وعن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب الفريق قال لؤي ناظر: "سيرحل بشكل رسمي، في الصيف الحالي، وسيتم التعاقد مع مدرب جديد بديلًا عنه".

وأضاف: "هناك 3 أسماء مرشحة لخلافة غاياردو، ويتم العمل على فسخ عقد أحدهم مع ناديه".

وعن سبب رحيل غاياردو قال: "المدرب الأرجنتيني طلب الاستغناء عن النجم الفرنسي كريم بنزيما، ولكن هذا الأمر مستحيل؛ لأن اللاعب أحد أساسيات المشروع الرياضي في المملكة".