ألفارو رودريغيز يختار المنتخب الذي سيلعب له

وشارك المهاجم (18 عاما)، المولود في بالاموس في كوستا برافا، في أربع مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 18 عاما لكنه خاض بعدها ثماني مباريات مع منتخب أوروجواي للشباب تحت 20 عاما.

وخاض ألفارو رودريغيز، المولود لأم إسبانية وأب سبق له تمثيل منتخب أوروغواي دوليا، مباراته الأولى مع الفريق الأول لريال مدريد في يناير كانون الثاني الماضي في الفوز على كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا.