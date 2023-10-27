لويس هاميلتون: سيارات لم تخضع للفحص خالفت اللوائح

قال لويس هاميلتون إن عددا أكبر من السيارات غير سيارة مرسيدس بقيادته وسيارة فيراري بقيادة شارل لوكلير خالفت اللوائح في سباق جائزة أمريكا الكبرى في أوستن مطلع الأسبوع الحالي ودعا لتطبيق نظام أكثر عدلا لفحوصات ما بعد السباق.

وجُرد السائق البريطاني، الحاصل على بطولة العالم سبع مرات، من المركز الثاني وشارل لوكلير من المركز السادس بسبب زيادة تآكل الألواح الخشبية الإلزامية أسفل السيارتين في سباق الأحد الماضي.

وتقبل الفريقان عقوبتيهما وألقيا بالمسؤولية على سباق السرعة ووجود جولة تجارب حرة واحدة فقط على هذه الحلبة المليئة بالمطبات.