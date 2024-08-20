أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الموعد الرسمي لمراسم قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2024 – 2025.

وقال يويفا عبر موقعه الرسمي إن قرعة دوري الأبطال ستقام يوم الخميس 29 أغسطس الجاري.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مواعيد جولات مرحلة المجموعات وفقًا للنظام الجديد الذي سيتم اتباعه، وجاءت المواعيد على النحو الآتي:

ويلجأ الاتحاد الأوروبي إلى التشغيل الآلي لعملية سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بدلًا من السحب يدويًا مع إجراء بعض التعديلات على نظام البطولة.

ويشارك في الموسم الحالي 36 فريقا في مرحلة المجموعات يتم تقسيمها إلى 4 مستويات، وتضم كل مجموعة 9 أندية حيث يخوض كل فريق 8 مواجهات بنظام الدوري على أن تكون 4 مواجهات على ملعبه و4 لقاءات خارج أرضه.

وتصعد أفضل 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي بينما تقام مرحلة خروج المغلوب بمواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب بين الفرق التي تحتل المراكز بين التاسع إلى 24.

وتسفر مرحلة خروج المغلوب عن صعود 8 أندية أخرى ليكتمل دور الستة عشر بشكل رسمي والذي يقام بنظام خروج المغلوب ذهابًا وإيابًا حتى الدور النهائي الذي يقام من مباراة واحدة.

ويحمل ريال مدريد الإسباني لقب آخر نسخة في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.