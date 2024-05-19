رغم رفضه عرضًا سابقًا.. النصر السعودي يفاوض نجم توتنهام
يستهدف مسؤولو نادي النصر السعودي التعاقد مع البرازيلي إيمرسون رويال، ظهير أيمن توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
ووفقًا لِما ذكره الصحفي توم باركلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن فريق النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو مستعد للعودة إلى التفاوض مرة أخرى مع إيمرسون رويال خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وسبق أن رفض اللاعب البرازيلي عرضًا من نادي النصر في يناير الماضي، كما إن مسؤولي توتنهام رفضوا بيع عقد إيمرسون في هذا الوقت.
وأشار الصحفي، الذي يعمل في صحيفة "The Sun"، إلى أن إيمرسون يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزها ميلان الإيطالي، كما إن بايرن ميونخ الألماني يراقب وضعه أيضًا.
وأوضحت تقارير أخرى أن إدارة توتنهام ستكون منفتحة على بيع عقد اللاعب البرازيلي مقابل 29 مليون يورو .
يلعب إيمرسون رويال، البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي توتنهام منذ أغسطس 2021، قادمًا من برشلونة، ويلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2019، ولعب سابقًا لعدة أندية مثل: بونتي بريتا، وأتلتيكو مينيرو، وريال بيتيس (إعارة).
ولم يلعب رويال مع الفريق الأول لبرشلونة سوى في 3 مباريات، ولكنه قدَّم أداءً جيدًا مع توتنهام وخاض بقميصهم 100 مباراة، سجل فيهم 4 أهداف، وصنع هدفين.
يُذكر أن برشلونة يملك 50% من حقوق اللاعب، وستكون الإدارة مهتمة بمستقبل اللاعب البرازيلي الشاب.