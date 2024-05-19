رغم رفضه عرضًا سابقًا.. النصر السعودي يفاوض نجم توتنهام

يستهدف مسؤولو نادي النصر السعودي التعاقد مع البرازيلي إيمرسون رويال، ظهير أيمن توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ووفقًا لِما ذكره الصحفي توم باركلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن فريق النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو مستعد للعودة إلى التفاوض مرة أخرى مع إيمرسون رويال خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسبق أن رفض اللاعب البرازيلي عرضًا من نادي النصر في يناير الماضي، كما إن مسؤولي توتنهام رفضوا بيع عقد إيمرسون في هذا الوقت.

وأشار الصحفي، الذي يعمل في صحيفة "The Sun"، إلى أن إيمرسون يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزها ميلان الإيطالي، كما إن بايرن ميونخ الألماني يراقب وضعه أيضًا.