ميزة يعشقها جيسوس.. لماذا أصر النصر السعودي على صفقة سعد الناصر؟ (فيديو)

أثارت صفقة انتقال سعد الناصر، نجم التعاون السابق، إلى صفوف النصر السعودي، العديد من التساؤلات بين جماهير "العالمي" حول السر وراء إصرار المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن النصر رسميًا، يوم الأحد، التعاقد مع الظهير الأيسر سعد الناصر قادمًا من التعاون بعقد يمتد حتى صيف 2028، وذلك بناءً على طلب مباشر من جيسوس، الذي كان يبحث عن لاعب سعودي مميز في هذا المركز.

ومن المنتظر أن تكون أولى المباريات الرسمية للناصر بقميص النصر على ملعب "الأول بارك" ضمن الجولة الثانية من دوري روشن أمام الخلود.

وبدأ الناصر مسيرته في الفئات السنية لنادي الهلال، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في صيف 2021. كما تألق مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بقيادة المدرب سعد الشهري في بطولة تولون الدولية بفرنسا 2023، لينتقل بعدها إلى التعاون بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى 2026.

وخاض الناصر 41 مباراة مع التعاون في مختلف المسابقات، الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وقال الإعلامي الرياضي عماد السالمي في تصريحات تلفزيونية: "أخيرًا وجد النصر ظهيرًا أيسر بعد الاعتماد على عدة لاعبين مثل أيمن يحيى وسالم النجدي ونواف بوشل.. سعد الناصر يتميز بقوة بدنية، وهذه الميزة يعشقها جيسوس، وستكون مفيدة جدًا له، خاصة مع وجود ساديو ماني بجانبه، أحد أقوى الأجنحة عالميًا، الذي يساند دفاعيًا أيضًا".

وأضاف: "على سعد الناصر أن يدرك أن طموحات النصر أكبر بكثير من التعاون، وبالتالي عليه أن يبذل جهدًا مضاعفًا لإقناع جيسوس بإمكاناته وإثبات جدارته باللعب أساسيًا".