صوت الزمالك.. حسين لبيب يفاجئ جماهير النادي بـ"سلاح جديد"

وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، مفاجأة كبيرة إلى الجماهير البيضاء، قبيل ساعات من أول ظهور للفريق في الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

ويستعد الزمالك لخوض غمار الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بمواجهة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا، غدًا الجمعة، حيث وجه المدير الفني البرتغالي يانيك فيريرا تحذيرًا صارمًا للاعبيه من الاستهانة بالخصم أو التسرع في الهجمات.

وشدد فيريرا، وفقًا لمصادر داخل الفريق، على ضرورة استغلال الفرص وتسجيل تقدم مبكر لضمان السيطرة على مجريات اللقاء، مع التركيز على الانضباط الدفاعي لسد الثغرات أمام هجمات سيراميكا السريعة.

إطلاق راديو صوت الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري عن إطلاق راديو "صوت الزمالك" عبر الإنترنت قريبًا، كأول منصة إذاعية رسمية للنادي، تهدف إلى تقديم محتوى إعلامي متطور لعشاق "القلعة البيضاء" حول العالم.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، مساء اليوم الخميس، أعلن من خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، قرر إطلاق تلك المنصة، في خطوة تُعزز تواصل النادي مع قاعدته الجماهيرية.

وسيبُث الراديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "فيسبوك"، "تيك توك"، "يوتيوب"، و"إنستغرام"، تحت اسم "صوت الزمالك – Sout El Zamalek"، ليصبح نافذة إعلامية شاملة تُغطي أخبار الفريق أولاً بأول، وتعزز التواصل المباشر بين النادي وجماهيره.

وأكد بيان النادي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة تطوير الإعلام الزمالكاوي، وترسيخًا لدور النادي الرائد في المشهد الرياضي المصري والعربي، مع التركيز على تعزيز الانتماء وتقديم محتوى احترافي يليق بتاريخ الكيان العريق.