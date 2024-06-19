رونالدو يكسر البروتوكول مع انطلاق مباراة البرتغال والتشيك (صورة)
بدا كريستيانو رونالدو متحمسًا للغاية مع انطلاق مواجهة منتخب البرتغال ضد التشيك، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، في مستهل مشوارهما ببطولة "يورو 2024".
وتمكن المنتخب البرتغالي من الفوز "2-1" على التشيك، مساء الثلاثاء، في مباراة جمعتهما على ملعب رد بول أرينا في مدينة لايبزيغ الألمانية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في يورو 2024.
رونالدو، 39 عامًا، هو الهداف التاريخي لليورو برصيد 14 هدفًا، وصاحب أكبر عدد من المشاركات في البطولة على الإطلاق برصيد 26 مشاركة.
كما واصل رونالدو إنجازاته التاريخية في بطولة أمم أوروبا، وأضاف رقمًا جديدًا مهمًّا لسجله المليء بالأرقام القياسية في البطولة، إذ أصبح أول لاعب يخوض ست نسخ مختلفة في بطولة أمم أوروبا.
ورصدت صحيفة "ذا صن" صورة للنجم البرتغالي، قائلة إنه كسر البروتوكول المعتاد مع انطلاق مثل هذه اللقاءات، حيث ظهر متحمسًا للغاية وبمجرد انطلاق صافرة الحكم ولمس لاعبي البرتغال للكرة اندفع بكل قوة داخل ملعب التشيك من ناحية اليمين.
وعلق أحد المشجعين، قائلًا: "هذا الرجل متحمس للغاية".
وأضاف آخر: "ماذا يفعل يا رفاق؟ يعتقد أنه في الأولمبياد".
فيما قال آخر إن مثل هذا التفكير الاستباقي يفسر "لماذا هو اللاعب الأفضل على الإطلاق".
ويتصدر المنتخب التركي المجموعة السادسة في يورو 2024 بـ3 نقاط بعد تفوقه على جورجيا، وبفارق الأهداف فقط عن البرتغال، فيما يظهر منتخب التشيك ثالثًا دون رصيد من النقاط.