رونالدو يكسر البروتوكول مع انطلاق مباراة البرتغال والتشيك (صورة)

بدا كريستيانو رونالدو متحمسًا للغاية مع انطلاق مواجهة منتخب البرتغال ضد التشيك، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، في مستهل مشوارهما ببطولة "يورو 2024".

وتمكن المنتخب البرتغالي من الفوز "2-1" على التشيك، مساء الثلاثاء، في مباراة جمعتهما على ملعب رد بول أرينا في مدينة لايبزيغ الألمانية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في يورو 2024.

رونالدو، 39 عامًا، هو الهداف التاريخي لليورو برصيد 14 هدفًا، وصاحب أكبر عدد من المشاركات في البطولة على الإطلاق برصيد 26 مشاركة.

كما واصل رونالدو إنجازاته التاريخية في بطولة أمم أوروبا، وأضاف رقمًا جديدًا مهمًّا لسجله المليء بالأرقام القياسية في البطولة، إذ أصبح أول لاعب يخوض ست نسخ مختلفة في بطولة أمم أوروبا.