بيلينغهام يرعب جماهير ريال مدريد قبل مواجهة دورتموند (فيديو)
أثارت تقارير إعلامية قلق جماهير ريال مدريد على لاعبها الإنجليزي جود بيلينغهام، قبل المواجهة المرتقبة والمهمة ضد بروسيا دورتموند.
ويلاقي ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.
والتقطت كاميرات برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، فيديو لبيلينغهام، وهو يضع يديه على كتفه من أجل الاطمئنان، وكان يبدو أنه يؤلمه نوعًا ما.
وكان النجم الإنجليزي يعاني من بعض الآلآم في الكتف الأيسر طوال الموسم، حيث كان قد تعرض لإصابة خلع بالكتف في بداية هذا الموسم 2023/2024، ولم يتعافَ بشكل نهائي.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "آس" أن نجم ريال مدريد سيكون قادرًا على خوض المباراة النهائية، لكن والدتة أظهرت قلقها عندما ذهبت له من أجل الاطمئنان على حالة كتفه الأيسر.
وخاض بيلينغهام مع ريال مدريد 41 مباراة خلال الموسم الحالي بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 35 هدفًا، حيث سجل 23 هدفًا، وصنع 12 أخرى.
ويسعى ريال مدريد إلى مواصلة أرقامه القياسية في البطولة، وحصد اللقب 15 في مسيرته، موسعًا الفارق مع أقرب منافسيه، فيما يستعد دورتموند لخوض النهائي الثالث في تاريخه، حيث سبق له الفوز باللقب 1997، فيما خسره العام 2013.