بيلينغهام يرعب جماهير ريال مدريد قبل مواجهة دورتموند (فيديو)

أثارت تقارير إعلامية قلق جماهير ريال مدريد على لاعبها الإنجليزي جود بيلينغهام، قبل المواجهة المرتقبة والمهمة ضد بروسيا دورتموند.

ويلاقي ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

والتقطت كاميرات برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، فيديو لبيلينغهام، وهو يضع يديه على كتفه من أجل الاطمئنان، وكان يبدو أنه يؤلمه نوعًا ما.

وكان النجم الإنجليزي يعاني من بعض الآلآم في الكتف الأيسر طوال الموسم، حيث كان قد تعرض لإصابة خلع بالكتف في بداية هذا الموسم 2023/2024، ولم يتعافَ بشكل نهائي.