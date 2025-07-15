الهلال والنصر يتنافسان لضم نجم أتالانتا الإيطالي

كشفت تقارير صحفية عن الأندية التي يرغب صندوق الاستثمارات السعودي في ضم البرازيلي إيدرسون، لاعب وسط أتالانتا الإيطالي إليها في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستهدف مسؤولو الدوري السعودي التفاوض مع إيدرسون لمحاولة كسب خدماته وضمه لأحد كبار أندية دوري روشن بالموسم المقبل.

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ووفقًا لما ذكره الصحفي الرياضي رودي غاليتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن صندوق الاستثمارات العامة قد بدأ محادثاته مع البرازيلي إيدرسون، مقدمًا عرضًا مغريًا للانضمام إلى الهلال أو النصر.

وأشار إلى أن أتالانتا لا يزال يقدر سعر بيع عقد اللاعب بحوالي 60 مليون يورو، ومن الممكن إتمام الصفقة أيضًا إذا تم الوصول إلى هذا المبلغ مع المكافآت.

وشدد غاليتي على أن النجم البرازيلي الذي يرتبط بعقد مع أتالانتا، حتى يونيو 2026 يحظى أيضًا بمنافسة كبيرة من عدة أندية أوروبية تسعى لضمه بالسوق الصيفي.

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وارتبط اسم إيدرسون في وقت سابق بالعديد من الأندية مثل يوفنتوس وتوتنهام في سباق المنافسة لضمه، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اللذين يراقبان وضعه أيضًا.

وذكرت تقارير أخرى أن الهلال على استعداد لتقديم عرض رسمي قريبًا لضم إيدرسون، والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 50 مليون يورو.

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وشارك اللاعب البرازيلي الذي انضم إلى صفوف أتالانتا في يوليو 2022، في 139 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.