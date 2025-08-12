غضب عارم في الزمالك من مراقب مباراة الأهلي ومودرن

ظهرت حالة من الغضب العارم داخل مجلس إدارة الزمالك بعد العقوبات التي تم فرضها على النادي من قبل رابطة الأندية بعد توجيه الجماهير البيضاء السباب إلى أحمد سيد "زيزو"، نجم الأهلي، خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، وفي المقابل لم يحدث الأمر نفسه تجاه الجماهير الحمراء بعد قيامهم بسباب حسام حسن، لاعب مودرن سبورت.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2025-2026.

وتم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه مصري، وذلك بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق للاعب الفريق المنافس وحكم المباراة.

بينما لم تشهد مباراة الأهلي ومودرن سبورت توقيع عقوبة مماثلة رغم قيام جمهور الفريق بتوجيه الإهانات إلى حسام حسن، لاعب الفريق المنافس.

ويتجه مجلس إدارة الزمالك لتقديم شكوى ضد مراقب مباراة الأهلي ومودرن بسبب عدم تدوينه هذه الإساءات في تقريره رغم ظهورها بشكل واضح في البث المباشر للمباراة على التلفزيون، كما أن الإدارة تشعر بغضب كبير تجاه ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، لتوقعه فرض عقوبة على جماهير الزمالك قبل إقرارها رسميا، رافضا في الوقت نفسه تأكيد توقيع عقوبة مشابهة على الأهلي.

وبسؤاله في تصريحات تلفزيونية عن هل سيتم معاقبة جمهور الأهلي بعد الهتافات ضد حسام حسن مهاجم مودرن سبورت؟، رد ثروت سويلم، قائلًا: "لو تقرير المباراة أو الحكم ذكر في تقريره أن هناك هتافات مسيئة ضد اللاعب سيتم تطبيق اللائحة أيضًا".

وتابع: "ولو افترضنا أن تقرير المراقب لم يذكر هذه الواقعة ورأى مجلس إدارة الرابطة أن هناك خروجا عن النص ولم يُذكر في التقرير، يحق للمجلس اتخاذ أي قرار".

يذكر أن الرابطة وقعت غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب سحب أو إخفاء الكرات أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت، كما تم توقيع غرامة مالية أخرى على الفريق قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في المباراة نفسها.

وكان الأهلي تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد لبطولة الدوري.