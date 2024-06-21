مفاجأة.. شوبير يقدم للأهلي المصري خدمة كبيرة
يتصدر صراع حراسة المرمى المشهد داخل أروقة الأهلي المصري في ظل المنافسة القوية بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير على حماية العرين الأحمر.
وعاد الشناوي قائد الفريق لحراسة مرمى الأهلي بعد غياب للإصابة عقب استئناف مشوار الفريق بالدوري بالمشاركة في لقاءي فاركو والاتحاد السكندري.
وخرج الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية المقررة اليوم الجمعة، بالدوري المصري لمنح الفرصة للحارس مصطفى شوبير الذي تألق في دوري أبطال أفريقيا.
وقال مصدر مقرب من مصطفى شوبير لـ “إرم نيوز" إن الأخير تلقى عرضًا للرحيل لأحد الأندية السعودية في الموسم المقبل وهو ما نال ترحيبًا شديدًا من حارس الأهلي صاحب الـ 24 عامًا.
وأضاف:" العرض يبدو جيدًا من الناحية المالية، كما أن شوبير سيكون الحارس الأساسي في الفريق السعودي الذي يتفاوض معه".
وجاء العرض السعودي لشوبير في ظل أنباء حول رغبة محمد الشناوي أيضًا في الرحيل إلى الوحدة السعودي الذي يرغب في التعاقد معه.
وأشار المصدر إلى أن أحمد شوبير حارس مرمى وقائد الأهلي الأسبق نجح في إقناع نجله بالتراجع عن فكرة الرحيل والبقاء في الموسم المقبل.
وأضاف:" شوبير الأب أكد لنجله أن الفرصة ستأتي مجددًا له والمنافسة أصبحت قريبة مع الشناوي وهو ما أقنع الحارس بالبقاء".
وقدم شوبير الأب خدمة للأهلي في ظل رغبة الإدارة في الاحتفاظ بخدمات نجله مصطفى لحين حسم مصير محمد الشناوي وإمكانية رحيله للدوري السعودي.