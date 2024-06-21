مفاجأة.. شوبير يقدم للأهلي المصري خدمة كبيرة

وقال مصدر مقرب من مصطفى شوبير لـ “إرم نيوز" إن الأخير تلقى عرضًا للرحيل لأحد الأندية السعودية في الموسم المقبل وهو ما نال ترحيبًا شديدًا من حارس الأهلي صاحب الـ 24 عامًا.

وأضاف:" العرض يبدو جيدًا من الناحية المالية، كما أن شوبير سيكون الحارس الأساسي في الفريق السعودي الذي يتفاوض معه".

وجاء العرض السعودي لشوبير في ظل أنباء حول رغبة محمد الشناوي أيضًا في الرحيل إلى الوحدة السعودي الذي يرغب في التعاقد معه.