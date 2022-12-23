رسميا.. الهلال السعودي يشارك في كأس العالم للأندية 2022
أعلن نادي الهلال السعودي رسميا حامل لقب دوري أبطال آسيا مشاركته في كأس العالم للأندية 2022.
وكتب الهلال عبر موقع "تويتر": "كبير آسيا بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا يشارك في كأس العالم للأندية 2022.
وتقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، حيث تقام البطولة في الفترة من 1 الى 11 فبراير المقبل.
وكان الهلال، قد احتل المركز الرابع في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية بعد خسارته من الأهلي المصري برباعية نظيفة.
ونجح نادي الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، في نوفمبر 2021 عقب فوزه على فريق بوهانغ الكوري الجنوبي بنتيجة (2/0)، في حين لم يحدد بعد بطل النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.
وسيواجه نادي الهلال السعودي، نادى شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في 20 فبراير المقبل بقطر.