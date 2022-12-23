رسميا.. الهلال السعودي يشارك في ‎كأس العالم للأندية 2022

وتقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، حيث تقام البطولة في الفترة من 1 الى 11 فبراير المقبل.

وكان الهلال، قد احتل المركز الرابع في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية بعد خسارته من الأهلي المصري برباعية نظيفة.