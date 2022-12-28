محامي اللاعب: خطاب الفيفا لا ينص على إيقاف كهربا.. من حقه اللعب يناير المقبل (فيديو)

وقال علي عباس في تصريحات تليفزيونية إنه "متعجب من ردود الأفعال اليوم والخطابات المرسلة من الفيفا".

وأوضح: "اللاعب موقف مؤقتًا لحين السداد، وطبيعي جدًا أن يتم مخاطبة الفيفا لتحديد فترة الإيقاف بالتاريخ، وفوجئت بأن الرد كان بنفس الصيغة".

وأضاف "يوم 11 يناير تنتهي عقوبة اللاعب بالإيقاف بعد أن مرت 3 فترات قيد، ومن يوم 12 يناير يحق للاعب المشاركة مع ناديه أو مع المنتخب".

وتابع: "هذا نص الخطاب المُرسل من الفيفا، لو الاتحاد المصري عنده مشكلة في قراءة الخطاب باللغة الإنجليزية فهذه مشكلتهم وليست مشكلتي.. لا يوجد شيء اسمه تجديد إيقاف تلقائي".

وواصل: "هناك طرفين في القضية، كهربا مُعاقب 6 أشهر، لكن هناك عقوبة أكبر على النادي البرتغالي وهو إيقاف النادي 3 فترات، لكن أولًا وأخيرًا الزمالك سيحصل على أمواله، والفيفا ليس لها دخل في مسألة تقسيط الغرامة الأمر يعود للاتفاق بين الزمالك وكهربا".

واختتم: "حاولنا مع نادي الزمالك تقسيط المبلغ ولكن لم نصل لحل، لأن دفع المبلغ مرة واحدة شيء ليس بالسهل، لو الطرف الثاني قبل بالتقسيط سنفعل وإذا لم نوافق سنرى ما في المستقبل".