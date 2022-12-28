محامي اللاعب: خطاب الفيفا لا ينص على إيقاف كهربا.. من حقه اللعب يناير المقبل (فيديو)
أعلن علي عباس محامي عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، أن جناح الفريق الأحمر من حقه المشاركة في المباريات في الفترة المقبلة وبالتحديد يوم 11 يناير المقبل، رغم خطاب الفيفا المرسل إلى اتحاد الكرة المصري.
وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" خاطب الاتحاد المصري بالفعل بسبب قضية محمود كهربا جناح نادي الأهلي، لتجديد إيقافه لحين تسديد غرامته.
وأوضح: "الاتحاد المصري تلقى خطاب من الاتحاد الدولي، باستمرار إيقاف محمود كهربا لحين دفع الغرامة المستحقة عليه بقيمة 2 مليون و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك فريقه السابق".
وقال علي عباس في تصريحات تليفزيونية إنه "متعجب من ردود الأفعال اليوم والخطابات المرسلة من الفيفا".
وأوضح: "اللاعب موقف مؤقتًا لحين السداد، وطبيعي جدًا أن يتم مخاطبة الفيفا لتحديد فترة الإيقاف بالتاريخ، وفوجئت بأن الرد كان بنفس الصيغة".
وأضاف "يوم 11 يناير تنتهي عقوبة اللاعب بالإيقاف بعد أن مرت 3 فترات قيد، ومن يوم 12 يناير يحق للاعب المشاركة مع ناديه أو مع المنتخب".
وتابع: "هذا نص الخطاب المُرسل من الفيفا، لو الاتحاد المصري عنده مشكلة في قراءة الخطاب باللغة الإنجليزية فهذه مشكلتهم وليست مشكلتي.. لا يوجد شيء اسمه تجديد إيقاف تلقائي".
وواصل: "هناك طرفين في القضية، كهربا مُعاقب 6 أشهر، لكن هناك عقوبة أكبر على النادي البرتغالي وهو إيقاف النادي 3 فترات، لكن أولًا وأخيرًا الزمالك سيحصل على أمواله، والفيفا ليس لها دخل في مسألة تقسيط الغرامة الأمر يعود للاتفاق بين الزمالك وكهربا".
واختتم: "حاولنا مع نادي الزمالك تقسيط المبلغ ولكن لم نصل لحل، لأن دفع المبلغ مرة واحدة شيء ليس بالسهل، لو الطرف الثاني قبل بالتقسيط سنفعل وإذا لم نوافق سنرى ما في المستقبل".
وتلقي اتحاد الكرة المصري خطابا، اليوم الثلاثاء، من "فيفا" بشأن أزمة كهربا، موضحين أنه يفيد باستمرار إيقاف اللاعب لحين سداد الغرامة الموقعة عليه للزمالك بالكامل.
فيفا لم يحدد مدة الإيقاف، لكنه أكد في خطابه استمرار إيقاف اللاعب لحين سداد الغرامة مع تطبيق اللائحة بإيقافه لمدة 6 شهور بحد أقصى، أما مسألة تقسيط الغرامة ممكنة شرط موافقة الطرف الثاني وهو نادي الزمالك.
وكان "فيفا" قد وقع غرامة مالية على "كهربا" بقيمة مليوني دولار؛ بسبب فسخه تعاقده مع الزمالك من جانب واحد، والانتقال إلى صفوف فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي.
ووصلت قيمة الغرامة الموقعة على كهربا بسبب القضية التي رفعها نادي الزمالك لدى الفيفا لما يقرب من 2.5 مليون دولار؛ وذلك بسبب تأخر اللاعب في سداد قيمة الغرامة.
وكانت العديد من المصادر داخل النادي الأهلي قد كشفت عن محاولات من جانب النادي لدعم اللاعب ومساعدته في تسديد قيمة الغرامة المالية لصالح نادي الزمالك، إلا أن الأمر لم يشهد أي تحرك رسمي حتى الآن.