ابن رونالدو الأصغر يسجل هدفًا ويحتفل على طريقة والده (فيديو)
يبدو أن عائلة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، ستفرز لنا موهبة جديدة بعد ابنه الأكبر كريستيانو جونيور، الذي يلعب مع أشبال "العالمي" حاليًا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لابن رونالدو الأصغر "ماتيو" من صديقته جورجينا رودريغيز، وهو يخوض مباراة في أحد الملاعب الخماسية مع عدة أطفال وأحد الأشخاص الكبار ويبدو أنه المدرب، حيث خطف الطفل منه الكرة وسدد في المرمى الذي تم عمله عن طريق الأقماع، ليحتفل الطفل الصغير بجنون على طريقة والده الشهيرة بالقفز في الهواء والصراخ بكلمة "SUIII".
واحتفل رونالدو، مؤخرًا، بطفليه التوأم إيفا ماريا وماتيو، حيث بلغ الطفلان سن السابعة في الخامس من يونيو، وشارك لهما صورة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.
ويشارك رونالدو، حاليًا، مع منتخب البرتغالي في بطولة "يورو 2024".
وتأهل منتخب البرتغال على رأس المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من الانتصار على التشيك 2-1 وتركيا 3-0 ثم الخسارة من جورجيا 3-0، وهي مباريات لم تشهد نجاح رونالدو في التسجيل، بينما اكتفى بتمريرة حاسمة واحدة.
وعلى الرغم من أن رونالدو أصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ اليورو، بواقع 8 تمريرات حاسمة بحسب اليويفا، فإنه يتطلع لهز الشباك خلال الأدوار الإقصائية.
وسيلعب المنتخب البرتغالي بقيادة "الدون" ضد سلوفينيا، يوم الإثنين المقبل.
ويشارك كريستيانو للمرة السادسة في البطولة القارية، ويعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في المنافسة.
وبحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فإن رونالدو يفشل لأول مرة في مسيرته الكروية في تسجيل أي هدف في دور المجموعات بالبطولات الكبرى.
وأضاف أن النجم البرتغالي سبق له أن سجل في مرحلة المجموعات بالبطولات الخمس السابقة التي لعب فيها بأمم أوروبا.
ويبقى دور المجموعات في نسخة 2020 الأفضل في مسيرة رونالدو، حيث سجل 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.
ويعد مهاجم النصر السعودي الهداف التاريخي لبطولة اليورو برصيد 14 هدفًا.