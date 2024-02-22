الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت يعلن اعتزاله بنهاية الموسم

وذكر سيلتيك عبر موقعه الرسمي: "نادي سيلتيك لكرة القدم ينشر أنباء من حارس المرمى جو هارت، إذ إنه أعلن أنه سيعتزل لعب كرة القدم في نهاية الموسم".

وأضاف أن الحارس البالغ عمره 36 عاما أبلغ النادي بالقرار مؤخرا وأراد الجلوس مع صديقه المقرب جيمي إدواردز، الذي يتولى مهمة الإعداد الذهني له منذ أعوام، لتوضيح القرار لمشجعيه.

وقال سيلتيك إن كل من في النادي يودون تقديم خالص الشكر لجو على مساهمته الرائعة والمستمرة مع النادي.