ريال مدريد يقتنص فوزاً صعباً من أنياب أوساسونا (فيديو)

افتتح ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز صعب على حساب ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في ختام الجولة الأولى.

سجل هدف المباراة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 51 من ضربة جزاء حصل عليها بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وشهد اللقاء مشاركة الوافد الجديد فرانكو ماستانتونو لأول مرة بقميص ريال مدريد بعد مرور 68 دقيقة.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب آبيل بريتونيس في الدقيقة 90+4 وسط جدل تحكيمي، واعتراضات من لاعبي أوساسونا على بعض القرارات من جانب الحكم أدريان فيغا.

واقتنص ريال مدريد 3 نقاط غالية بقيادة مديره الفني تشابي ألونسو الذي تولّى المهمة عقب رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في شهر يونيو الماضي.

وكان برشلونة حامل اللقب قد افتتح حملة الدفاع عن بطولة الليغا بالفوز على ريال مايوركا بثلاثية دون ردٍ مساء السبت الماضي.

وخسر أتلتيكو مدريد في بداية مشواره أمام إسبانيول بهدفين مقابل هدف واحد في مفاجأة كبرى تصدرت الجولة الأولى.