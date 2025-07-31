إسقاط اسم نجم الهلال من قائمة معسكر الإعداد بألمانيا

كشفت تقارير إخبارية عن آخر تطورات موقف مصعب الجوير، نجم الهلال السعودي، من الانضمام لبعثة الفريق التي ستسافر إلى ألمانيا لإقامة معسكر تدريبي، في ظل ارتباط اسم اللاعب بالرحيل عن "الزعيم" في الميركاتو الصيفي الحالي.

وعاد الجوير إلى صفوف الهلال بعد نهاية الموسم المنقضي قادمًا من الشباب الذي أعير له لمدة موسم ونصف الموسم، في ظل خروجه من حسابات المدرب السابق جورجي جيسوس.

أخبار ذات علاقة القادسية يحسم صفقة مصعب الجوير.. تعرف على تفاصيل العقد

أخبار ذات علاقة خطأ كبير.. 4 أسباب تمنع الهلال من بيع مصعب الجوير

لكن التقارير أكدت رفض صاحب الـ22 عامًا الجلوس على مقاعد البدلاء مجددًا، إذ اشترط على المدرب الحالي الإيطالي سيموني إنزاغي إما اللعب أساسيًا وإما الرحيل خلال الصيف الجاري.

ويتسلح لاعب الوسط السعودي ببقاء موسم وحيد في عقده مع الزعيم، للضغط على الإدارة للرحيل في صيف 2025 بدلًا من انتظار الفترة الحرة في عقده بيناير 2026 ومن ثم الرحيل مجانًا عن الفريق.

ولذلك، أوضحت التقارير أن إدارة الهلال وافقت على بيع عقد اللاعب لنادي القادسية بقيمة 57.5 مليون ريال سعودي، على أن يتم الدفع بالتقسيط على دفعات.

وأوضحت التقارير أن الجوير سيُوقع على عقد يمتد لـ5 سنوات قادمة، موضحة أنه سيصل إسبانيا خلال الساعات القليلة القادمة للخضوع للفحوصات الطبية المعتادة ومن ثم توقيع العقود والانضمام لتدريبات القادسية في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي معن القويعي، فإن "مصعب الجوير لن يغادر مع بعثة الهلال إلى ألمانيا بعد إسقاط اسمه من كشوفات الفريق المغادرة إلى المعسكر".

وتدرج الجوير في الفئات السنية لنادي الهلال حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2021–2022.

وشارك الجوير مؤخرًا مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، حيث خاض جميع مباريات الفريق في البطولة كبديل، بمجموع 29 دقيقة لعب فقط، دون أن يسهم بأي أهداف أو تمريرات حاسمة.

ولعب الجوير إجمالًا مع الهلال 40 مباراة رسمية، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، أما خلال فترتي إعارته مع الشباب، فقد شارك في 48 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 13.