كشف مصدر مقرب من البرازيلي ريتشارليسون، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حقيقة وجود اهتمام من الدوري السعودي بالتعاقد من اللاعب خلال فترة الميركاتو الجاري.

ويعد ريتشارليسون المهاجم الأساسي لتوتنهام منذ الموسم الماضي، بعدما رحل هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني، ولكن يبدو أنه لن يكمل مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الخميس: "هناك اهتمام كبير من جانب الأهلي السعودي للتعاقد مع ريتشارليسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف: "النادي السعودي يرغب في تقديم عرض رسمي كبير لتوتنهام من أجل التعاقد مع الدولي البرازيلي".

واختتم المصدر تصريحاته، قائلا: "ريتشارليسون لا يريد مغادرة توتنهام في الوقت الحالي، ويرغب في الاستمرار مع النادي الإنجليزي".

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وذكرت تقارير أخيرة، أن مايكل إيمليانو، المشرف على عملية استقطاب اللاعبين في الدوري السعودي، والذي كان مديرًا رياضيًا لتشيلسي وموناكو، سيكون هو مفتاح انتقال اللاعب البرازيلي إلى الأهلي، كما كان الحال في الصيف الماضي بجلب العديد من النجوم من الدوريات الأوروبية إلى دوري روشن.

وانضم ريتشارليسون إلى النادي اللندني في صيف 2022 قادمًا من إيفرتون وينتهي تعاقده مع "السبيرز" في صيف 2027.

وشارك ريتشارليسون في 66 مباراة مع توتنهام، منذ انضمامه، سجل خلالهما 15 هدفا وصنع 8 آخرين.

وخاض الدولي البرازيلي صاحب الـ27 عامًا 350 مباراة في مسيرته حتى الآن وسجل 137 هدفا.

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يذكر أن الأهلي السعودي تخلى عن لاعبه الفرنسي ماكسيمين إلى فنربخشة معارًا، ولم يتم تعويضه حتى الآن بأي لاعب، في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيل روبرتو فيرمينو أيضًا.

واحتل "الراقي" المركز الثالث في الدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 65 نقطة.