تين هاغ: سأفعل كل شيء لإيقاف مسيرة آرسنال في الدوري الإنجليزي

وقال تين هاغ عن اللعب بدون كاسيميرو، الذي حل بديلًا مرة واحدة فقط في آخر 10 دقائق من المباراة التي فاز بها يونايتد 3-1 في سبتمبر/ أيلول الماضي، على استاد أولد ترافورد لينزل بآرسنال الهزيمة الوحيدة له في الدوري هذا الموسم: "لدينا فكرة عن كيفية التعامل مع ذلك".

وخاض يونايتد 10 مباريات متتالية دون هزيمة في جميع المسابقات، ويحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 39 نقطة من 19 مباراة بفارق 8 نقاط عن آرسنال الذي لديه مباراة مؤجلة.

وقال تين هاغ إن فريق المدرب ميكل أرتيتا الذي يحلق عاليًا هذا الموسم يتمتع "بتشكيلة جيدة حقًا.. ويتمتع بعقلية جيدة حقًا إضافة لنهج يسعى فيه الفريق إلى الفوز، ولهذا السبب هم على رأس جدول الترتيب".

وأضاف: "إنهم يمرون بمسيرة رائعة، الأمر متروك لنا لإيقاف مسيرتهم وسنفعل كل شيء للقيام بذلك".