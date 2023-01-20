تين هاغ: سأفعل كل شيء لإيقاف مسيرة آرسنال في الدوري الإنجليزي
قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه سيكون قادرًا على التأقلم دون لاعب الوسط المؤثر كاسيميرو عند مواجهة آرسنال المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ الأحد.
وسيغيب الدولي البرازيلي عن اللقاء الذي سيقام على استاد الإمارات بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة له في الدوري هذا الموسم خلال التعادل 1-1 على ملعب كريستال بالاس منتصف الأسبوع الجاري.
وقال تين هاغ عن اللعب بدون كاسيميرو، الذي حل بديلًا مرة واحدة فقط في آخر 10 دقائق من المباراة التي فاز بها يونايتد 3-1 في سبتمبر/ أيلول الماضي، على استاد أولد ترافورد لينزل بآرسنال الهزيمة الوحيدة له في الدوري هذا الموسم: "لدينا فكرة عن كيفية التعامل مع ذلك".
وخاض يونايتد 10 مباريات متتالية دون هزيمة في جميع المسابقات، ويحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 39 نقطة من 19 مباراة بفارق 8 نقاط عن آرسنال الذي لديه مباراة مؤجلة.
وقال تين هاغ إن فريق المدرب ميكل أرتيتا الذي يحلق عاليًا هذا الموسم يتمتع "بتشكيلة جيدة حقًا.. ويتمتع بعقلية جيدة حقًا إضافة لنهج يسعى فيه الفريق إلى الفوز، ولهذا السبب هم على رأس جدول الترتيب".
وأضاف: "إنهم يمرون بمسيرة رائعة، الأمر متروك لنا لإيقاف مسيرتهم وسنفعل كل شيء للقيام بذلك".
وبدأ فاوت فيخورست المنضم حديثًا ليونايتد مسيرته باللعب كمهاجم وحيد في مباراة بالاس، بعد أيام من انضمامه للنادي حتى نهاية الموسم معارا من بيرنلي.
وردًا على سؤال عما إذا كان يونايتد سيضم المزيد من اللاعبين في فترة الانتقالات الحالية، في يناير/ كانون الثاني الجاري، قال تين هاغ: "أعتقد أنك كفريق مثل مانشستر يونايتد.. عليك دومًا البحث عن حلول، وعليك دوما البحث عن الأفضل وهذا ما سنفعله".
واختتم: "سنبحث عما إذا كانت هناك أي فرص، وعلينا أن نمضي قُدمًا من أجلها".