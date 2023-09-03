ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يحقق فوزا قاتلا على مانشستر يونايتد

وبعد أقل من دقيقتين تعادل مارتن أوديغارد لآرسنال بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء، على يسار الحارس أندري أونانا، مستغلا تمريرة عرضية متقنة من غابرييل مارتينيلي.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص في الشوط الثاني، قبل أن يوقع ديكلان رايس هدف التقدم لآرسنال في الدقيقة 90+6 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن اصطدمت بهاري ماغواير.

وقضى غابرييل جيسوس على مانشستر يونايتد بتسجيل الهدف الثالث لآرسنال في الدقيقة 90+10 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من فابيو فيريرا.