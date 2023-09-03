ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يحقق فوزا قاتلا على مانشستر يونايتد
حقق آرسنال فوزا قاتلا بنتيجة 3/1 على ضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم ماركوس راشفورد بهدف رائع لمانشستر يونايتد في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من كريستيان إريكسن.
وبعد أقل من دقيقتين تعادل مارتن أوديغارد لآرسنال بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء، على يسار الحارس أندري أونانا، مستغلا تمريرة عرضية متقنة من غابرييل مارتينيلي.
وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص في الشوط الثاني، قبل أن يوقع ديكلان رايس هدف التقدم لآرسنال في الدقيقة 90+6 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن اصطدمت بهاري ماغواير.
وقضى غابرييل جيسوس على مانشستر يونايتد بتسجيل الهدف الثالث لآرسنال في الدقيقة 90+10 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من فابيو فيريرا.
وتغلب آرسنال على نوتينغهام فورست ثم كريستال بالاس، قبل أن يتعادل مع فولهام ثم يهزم مانشستر يونايتد، ليرفع الغانرز رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الثاني مع توتنهام وليفربول وويستهام.
أما مانشستر يونايتد ففاز على ولوفرهامبتون، ثم خسر أمام توتنهام، قبل أن يفوز على نوتينغهام فورست، ثم خسر من آرسنال وبات رصيد الفريق 6 نقاط.
ويتصدر مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر 3 مواسم، جدول الترتيب ويملك 12 نقطة بالفوز في أول 4 مباريات.
وبعد نهاية الجولة الرابعة، تتوقف المسابقة بسبب الفترة الدولية، على أن تعود المنافسة يوم 16 سبتمبر.
وفي الجولة الخامسة، يلعب مانشستر يونايتد مع برايتون، وآرسنال مع إيفرتون.