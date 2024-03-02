بقميص رونالدو.. ظهور غريب لجورجينا رودريغز بعرض أزياء (فيديو)
ظهرت جورجينا رودريغز، صديقة كريستيانو رونالدو، بفستان غريب بأسبوع الموضة في باريس.
وارتدت جورجينا فستانا يحمل اسم رونالدو ورقمه وتوقيع اللاعب.
وبحسب صحيفة "ماركا"، كان الفستان الطويل عبارة عن "تيشيرت" أحمر يحمل رقم كريستيانو رونالدو 7 في الأمام.
وأضافت أن الفستان يبدو من أحد الأطقم التي ارتداها البرتغالي خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد، رغم أن شعار الفريق الإنجليزي لا يمكن رؤيته في أي مكان.
وأوضحت الصحيفة أن ظاهرة "blokecore"، التي تدمج عناصر الموضة الرياضية في الملابس الحضرية، تكتسب شعبية هذا الموسم، ويؤكد فستان جورجينا ذلك.
وقالت الصحيفة إن الجمع بين الموضة والرياضة أصبح أكثر رسوخًا على منصات العرض.
ورونالدو، الذي لديه 623 مليون متابع على موقع "إنستغرام"، غادر مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022 وانضم إلى النصر السعودي في يناير 2023.
ويتصدر رونالدو حاليا جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسجيله 22 هدفا، ويتقدم بثلاثة أهداف على ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال.
ويتأخر النصر ثاني جدول الترتيب بتسع نقاط عن الهلال المتصدر، ويملك الزعيم 62 نقطة من 22 مباراة، مقابل 53 نقطة للنصر من 22 مباراة أيضا.
وغاب رونالدو، للإيقاف، عن تعادل النصر 4/4 مع الحزم في الدوري السعودي، ومن المتوقع أن يكون أساسيا في مباراة النصر والعين يوم الإثنين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.