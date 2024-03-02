بقميص رونالدو.. ظهور غريب لجورجينا رودريغز بعرض أزياء (فيديو)

ظهرت جورجينا رودريغز، صديقة كريستيانو رونالدو، بفستان غريب بأسبوع الموضة في باريس.

وارتدت جورجينا فستانا يحمل اسم رونالدو ورقمه وتوقيع اللاعب.

وبحسب صحيفة "ماركا"، كان الفستان الطويل عبارة عن "تيشيرت" أحمر يحمل رقم كريستيانو رونالدو 7 في الأمام.

وأضافت أن الفستان يبدو من أحد الأطقم التي ارتداها البرتغالي خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد، رغم أن شعار الفريق الإنجليزي لا يمكن رؤيته في أي مكان.

وأوضحت الصحيفة أن ظاهرة "blokecore"، التي تدمج عناصر الموضة الرياضية في الملابس الحضرية، تكتسب شعبية هذا الموسم، ويؤكد فستان جورجينا ذلك.