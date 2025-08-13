دوران وتاليسكا ينتظرانه.. نجم الأهلي السعودي يقترب من الرحيل

اقترب التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي، من مغادرة ناديه والعودة إلى تركيا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان الفريق السعودي قد نجح في ضم ديميرال خلال موسم 2023-2024 قادمًا من صفوف أتالانتا.

ويتم غلق باب القيد في الدوري التركي يوم 12 سبتمبر المقبل.

أخبار ذات علاقة 6 أسماء ترعب الأهلي السعودي من مواجهة نيوم في افتتاح دوري روشن

أخبار ذات علاقة رقم ضخم.. كم الفارق بين راتب سان ماكسيمين في الأهلي السعودي وكلوب أمريكا؟

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Aksam" التركية، فإن اللاعب الدولي ميريح ديميرال يقترب من العودة إلى الدوري التركي الممتاز، حيث سيوقع مع عملاق إسطنبول، نادي فنربخشة، الذي ضم مؤخراً الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا والكولومبي جون دوران من النصر السعودي.

وأوضحت أن فنربخشة بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو يريد التعاقد مع ديميرال سعيًا لتعزيز خط دفاعه بعد التعاقد مع ميلان سكرينيار.

أخبار ذات علاقة خالد العيسى يحتفظ برئاسة الأهلي السعودي

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع رحيل كل من بيكاو ودييغو كارلوس ودجيكو، لذا اتجهت الإدارة إلى تعزيز خط الدفاع بضم ديميرال، الذي كان النادي السعودي حريصًا على تمديد عقده، الذي ينتهي في عام 2026.

وشدد على أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرة وتسير بشكل جيد، موضحًا أن فنربخشة يقترب من إتمام عملية الانتقال.

ميريح ديميرال، الذي انتقل إلى السعودية قادمًا من أتالانتا في صيف العام 2023، شارك مع الأهلي في 44 مباراة رسمية الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وسبق للمدافع التركي اللعب لأندية فنربخشة وألانيا سبور بتركيا، وكل من ألكانينسي وسبورتينغ لشبونة في البرتغال، بينما لعب في الدوري الإيطالي لأندية ساسولو ويوفنتوس وأتالانتا.