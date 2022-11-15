رود كرول لـ"إرم نيوز": خبرة فان غال وحدها لا تكفي هولندا.. وقلبي مع منتخب تونس (حوار)

تحدث الهولندي رود كرول أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لمنتخب هولندا، الذي وصل لنهائي كأس العالم مرتين متتاليتين نسختي 1974 و1978، عن حظوظ منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.

وكشف كرول الذي قاد العديد من الأندية والمنتخبات العربية في حواره مع "إرم نيوز" عن توقعاته لمنتخب بلاده في كأس العالم ورؤيته للمنافسة في المونديال والعديد من الأمور المتعلقة بالبطولة التي ستنطلق الأحد المقبل في قطر.

اقترب موعد انطلاق كأس العالم 2022 ، كيف ترى استضافة البطولة في قطر للمرة الأولى؟

أتمنى التوفيق للجميع وننتظر منافسات قوية في مونديال مختلف، وأيضًا أتمنى أن تخرج النسخة المقبلة بأفضل صورة ممكنة.

ما توقعاتك لمنتخب هولندا في كأس العالم؟

أعتقد أن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة للطواحين الهولندية خاصة أن هناك بعض العناصر المؤثرة لا تشارك باستمرار خاصة ممفيس ديباي، كما إن المنتخب الهولندي لديه مدرب قدير بقيمة لويس فان غال ولكن خبرات الأخير وحدها لا تكفي الطواحين في هذه النسخة المونديالية.

إلى أي مدى تتوقع وصول الطواحين في المونديال؟

لا أستطيع التوقع ولكن من المهم أن يقدم منتخب هولندا بداية جيدة في كأس العالم ويظهر بصورة قوية لأن المجموعة ليست سهلة فالمنتخب الهولندي يواجه مجموعة مفخخة بوجود السنغال والإكوادور، وأيضًا قطر صاحبة الضيافة.

إذا عدنا سنوات للخلف، ما ذكرياتك مع كأس العالم خاصة أنك كنت أحد أفراد الجيل الذهبي الذي صعد للنهائي في نسختين متتاليتين؟

للأسف لم يكتمل حلم هذا الجيل، كنا نستحق التتويج ولو مرة واحدة على الأقل، ولكن في المرتين لم نستطع تكليل جهودنا وحصد الفوز بلقب المونديال رغم عظمة مواهب هذا الجيل.

وبالطبع لي ذكريات مع كأس العالم لا تُنسى ولكن خسارة النهائي أمام الأرجنتين عام 1978 وقبل ذلك أمام ألمانيا عام 1974 كان أمرًا أشبه بالكابوس بالنسبة لنا.

دربت لسنوات في تونس وتوليت قيادة نسور قرطاج من قبل، ما توقعاتك للمنتخب التونسي؟

أنا عاشق للكرة التونسية وأتمنى التوفيق لنسور قرطاج وقلبي مع منتخب تونس بلا شك في المونديال خاصة أن المنافسات ليست سهلة والمهمة ثقيلة على هذا الجيل، ولكنني واثق أن اكتسابهم الخبرات نتيجة المشاركة في النسخة الماضية سيرفع أسهم هؤلاء اللاعبين في تقديم مستويات جيدة.

مَن تُرشّح للتتويج بلقب كأس العالم؟

من الصعب التكهن بهذا الأمر ولكن بلا شك منتخب الأرجنتين وأيضًا البرازيل بخلاف ألمانيا وفرنسا وإسبانيا كلها منتخبات مرشحة بقوة للتتويج.

ننتقل للدوري المصري، هل مازلت تتابع الزمالك وما تقييمك لأداء الفريق مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا؟

أتابع النتائج بين الحين والآخر وأنا سعيد لأن الزمالك حقق لقب الدوري موسمين متتاليين فهو أمر رائع كنت أتمنى أن أحققه من قبل في أثناء قيادتي الفريق الأبيض، وأنا سعيد أيضًا لتواجد شيكابالا في الملاعب فهو لاعب موهوب ولديه لمسات رائعة.

أخيرًا، ما أفضل ذكرياتك مع الكرة المصرية؟

أعتقد أنه بلا شك تكوين جيل رائع بقيادة حازم إمام وأحمد حسن وعصام الحضري وعبد الستار صبري وتصعيد هؤلاء اللاعبين للمنتخب الأولمبي.

ونجحت في الاستفادة من هؤلاء اللاعبين في الفوز بلقب دورة الألعاب الأفريقية عام 1995 وتركت جيلًا حقق بطولة أمم أفريقيا بعدها بأعوام قليلة (1998).