تصريحات غاضبة من علي الحمادي بسبب مصادرة علم العراق

أبدى المهاجم العراقي علي الحمادي، لاعب فريق إبسويتش تاون، غضبه الشديد؛ بسبب مصادرة علم بلاده من قبل رجال الأمن في ملاعب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وانتقل الحمادي في 30 يناير الماضي إلى صفوف إبسويتش تاون، بعقد يمتد حتى صيف عام 2028، قادمًا من صفوف ويمبلدون الإنجليزي.

وقال الحمادي، عبر حسابه على منصة "إكس": "يسعدني رؤية المشجعين يحملون الأعلام العراقية سواء في بلدهم أو خارجه، إنه مصدر فخر كبير بالنسبة لي، لكن هل يُمكنني الحصول على تفسير لسبب قيام المشرفين والأمن بمصادرة هذه الأعلام أو مطالبة المشجعين بإزالتها؟ هل يحدث هذا باستمرار؟ هل فاتني شيء؟".