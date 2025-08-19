طريقة حل مشكلة عدم ظهور الصوت في قنوات ثمانية (صورة)

شهدت شاشة قناة "ثمانية" أزمة تقنية طارئة قبيل انطلاق واحدة من أبرز المنافسات الكروية في المنطقة، إذ عانى عدد كبير من أجهزة الاستقبال من اختفاء الصوت في بث القناة قبل دقائق من مواجهة النصر والاتحاد في بطولة كأس السوبر السعودي؛ ما أثار حالة من الارتباك بين المشاهدين ودفعهم للبحث عن حلول عاجلة لاستعادة الصوت قبل انطلاق الصافرة الأولى.

أطلقت قناة "ثمانية" تغطيتها الحصرية لبطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، التي انطلقت رسميًا اليوم الثلاثاء.

وتُقام البطولة في هونغ كونغ للمرة الأولى في تاريخها، بمشاركة أربعة أندية سعودية هي: النصر، والاتحاد، والأهلي، والقادسية.

وفي إطار الاستعداد لمواجهة نارية في نصف النهائي بين فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفريق الاتحاد بقيادة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، واجه المشاهدون مشكلة مفاجئة تمثلت في اختفاء الصوت في البث الخاص بالقناة.

عطل غريب

وأدى هذا العطل التقني وعدم الاستماع للصوت إلى حالة من البلبلة بين جماهير المتشوقة لمتابعة أحداث المباراة والاستماع إلى التعليق الصوتي المصاحب لها.

وبشكل عاجل، بدأ عدد من المشاهدين ممن لم يعمل الصوت لديهم على قناة ثمانية في نشر حل فوري للمشكلة، ناصحين بالضغط على الزر الأحمر (Lang) الموجود في جهاز التحكم "الريموت" الخاص بمشغل القناة، وذلك لتغيير لغة البث، على غرار ما حدث سابقًا عند تغيير صوت المعلق، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها ضبط الصوت وإعادته إلى طبيعته.