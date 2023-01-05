علي البليهي: أقول لكريستيانو رونالدو "نراك قريبا".. وسيعلم من أنا
وجه علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسالة تحذيرية إلى كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي.
وأعلن الهلال أمس الأربعاء بشكل رسمي تجديد عقد البليهي ليستمر في صفوف الفريق حتى 2024.
وقال البليهي في تصريحات لصحيفة الرياضية، إن تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو سيكون مفيدًا للكرة السعودية.
وتابع المدافع السعودي :"أقول له: سنراك قريبًا".
وعن خشية مواجهة رونالدو، قال البليهي: "أنا لا أخشى أحدًا، وسيعرف من هو البليهي متى ما كنت في قوتي".
وأعلن نادي النصر التعاقد مع كريستيانو رونالدو في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل على 200 مليون يورو سنويًا بحسب التقارير.
وانضم رونالدو بالفعل إلى تدريبات النصر فور تقديمه في حفل أقيم في ملعب مرسول بارك معقل النادي السعودي وسط حضور جماهيري كبير جدًا.
وكشف البليهي عن كواليس لقطته الشهيرة مع ليونيل ميسي خلال مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، قائلًا: "قلت له لو لعبتم خمس مباريات لن تحققوا الفوز علينا".
وغرد البليهي تعليقًا على تجديد عقده: "مع مفاوضات التجديد كان يدور بذهني ما حققته بفضل الله ثم الهلال، وتوصلت إلى أن القرار الأمثل هو التجديد مع موطن البطولات والإنجازات.. (مكمل يا زعماء)".
وأتم قائلًا: "يا رب.. استمرارا للسطوة على آسيا كاملة".
ويعد البليهي واحدًا من أبرز مدافعي الهلال وكرة القدم السعودية خلال السنوات الأخيرة.