علي البليهي: أقول لكريستيانو رونالدو "نراك قريبا".. وسيعلم من أنا

وعن خشية مواجهة رونالدو، قال البليهي: "أنا لا أخشى أحدًا، وسيعرف من هو البليهي متى ما كنت في قوتي".

وأعلن نادي النصر التعاقد مع كريستيانو رونالدو في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل على 200 مليون يورو سنويًا بحسب التقارير.

وانضم رونالدو بالفعل إلى تدريبات النصر فور تقديمه في حفل أقيم في ملعب مرسول بارك معقل النادي السعودي وسط حضور جماهيري كبير جدًا.