تصفيات يورو 2024: القائد مبابي يمتع الجماهير في فوز فرنسا الساحق على هولندا
ارتقى قائد فرنسا الجديد كيليان مبابي للتوقعات بتسجيل هدفين في الفوز 4-صفر على هولندا في بداية قوية للفريق الأزرق بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الجمعة.
ورغم الاعتزال الدولي لعناصر مؤثرة مثل لوريس والمدافع رفائيل فاران أبهرت فرنسا الجميع في أول مباراة لها منذ خسارة نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتسحق هولندا المتضررة من تفشي فيروس داخل تشكيلتها ويقودها المدرب الجديد رونالد كومان.
وبالعودة للمباراة صنع مبابي، الذي تسلم شارة القيادة بعد اعتزال الحارس هوجو لوريس دوليا في يناير كانون الثاني، الهدف الأول لأنطوان غريزمان قبل أن يسجل الهدف الثالث.
وضاعف دايو أوباميكانو النتيجة خلال الشوط الأول الرائع قبل أن يختتم مبابي الرباعية في وقت متأخر في المباراة وسط حماس جماهيري.
وشكلت الهزيمة صدمة لكومان في أول ظهور بفترته الثانية منذ خلافة لويس فان جال بعد بلوغ دور الثمانية بكأس العالم في قطر، وسبق لكومان تدريب منتخب بلاده بين 2018 و2020.
وتتصدر فرنسا المجموعة الثانية متقدمة على اليونان التي هزمت جبل طارق 3-صفر خارج أرضها، ويلتقي فريق المدرب ديدييه ديشان مع أيرلندا في دبلن يوم الإثنين، بينما تلعب هولندا على أرضها أمام جبل طارق.
ثلاثية لوكاكو تفسد عودة إبراهيموفيتش للسويد
أفسدت ثلاثية من الأهداف سجلها روميلو لوكاكو عودة زلاتان إبراهيموفيتش المرتقبة للسويد في فوز بلجيكا 3-صفر على السويد في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة السادسة بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الجمعة.
وافتتح لوكاكو التسجيل في الدقيقة 35 بعدما ارتقى عاليا ليحول كرة عرضية لعبها دودي لوكباكيو، الذي كان مصدر إزعاج لدفاع السويد منذ بداية المباراة، إلى داخل الشباك.
وعاقب المهاجم البلجيكي دفاع السويد مجددا على سوء الرقابة إذ استغل عرضية منخفضة لعبها لوكباكيو ليهز الشباك من مسافة قريبة في بداية الشوط الثاني.
ونزل إبراهيموفيتش (41 عاما) إلى أرض الملعب في الدقيقة 73 لتثير الجماهير ضجة تصم الآذان ترحيبا بعودة المهاجم إلى المنتخب بعد غياب دام طويلا بسبب الإصابة.
لكن مشاركة لاعب ميلان لم تكن مؤثرة على مستوى النتيجة إذ أن لوكاكو سجل الهدف الثالث في الدقيقة 83 ليمنح فريقه الفوز في أول مباراة يخوضها بقيادة المدرب الجديد دومينيكو تيديسكو.
ثنائية زابيتسر تقود النمسا للفوز 4-1 على أذربيجان
وفي مباراة أخرى سجل مارسيل زابيتسر هدفين ليقود النمسا للفوز بسهولة 4-1 على ضيفتها أذربيجان في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة السادسة بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الجمعة.
افتتح زابيتسر، الذي يلعب في مانشستر يونايتد معارا من بايرن ميونيخ في النصف الثاني من الموسم، التسجيل من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء قبل مرور نصف ساعة من عمر اللقاء.
وضاعف ميكائيل جريجوريتش تقدم النمسا بعدها بدقيقة قبل أن يضيف زابيتسر هدفه الشخصي الثاني من ركلة حرة رائعة في بداية الشوط الثاني.
ورغم أن أمين مخمودوف قلص الفارق لأذربيجان من زاوية ضيقة فإن كريستوف باومجارتنر سجل الهدف الرابع مكللا أداءه الرائع طوال المباراة.
التشيك تصعق بولندا مبكرا
سجلت جمهورية التشيك هدفين في أول ثلاث دقائق خلال الفوز 3-1 على بولندا في بداية مشوارهما بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الجمعة.
وأفسدت التشيك انطلاقة المدرب الجديد فرناندو سانتوس مع بولندا وسجلت هدفها الأول بعد 27 ثانية فقط من صفارة البداية بالمجموعة الخامسة حين تخطى لاديسلاف كريشي مدافعا بولنديا ليحول تمريرة فلاديمير كوفال الطويلة إلى الشباك.
وضاعفت النتيجة عبر توماش كفانكارا الذي خاض مباراته الدولية الأولى.
وحسم أصحاب الضيافة الانتصار في الدقيقة 64 عبر يان كوتشا بينما أحرز داميان شيمانسكي هدف بولندا الوحيد في الدقيقة 87.
وتسافر التشيك، التي استمتعت بفاعلية هجومية رغم غياب هدافها المصاب باتريك شيك، لمواجهة مولدوفا يوم الاثنين بينما تستضيف بولندا منافستها ألبانيا.