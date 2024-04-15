الماضي يعيد نفسه.. لعنة ليفربول بدأت بقدَمَيْ جيرارد

أعادت لقطة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس ذكريات أليمة لجماهير "الريدز" وزادت من شعورهم بقرب فقدان حلم التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكاد بالاس يسجل الهدف الثاني حين تعرض المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك للانزلاق أمام هجوم بالاس، لتصل الكرة إلى الفرنسي جان فيليب ماتيتا الذي أخذ الكرة وانطلق نحو المرمى وسدد من فوق الحارس أليسون بيكر.

لكن أندي روبرتسون أنقذ الكرة من على خط المرمى ببراعة، مانعا الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وأعادت تلك اللقطة إلى أذهان جماهير ليفربول اللقطة الشهير التي تعرض لها ستيفن جيرارد أسطورة الفريق قبل نحو 10 أعوام من الآن، حينما تعرض للانزلاق في مباراة الريدز أمام تشيلسي، في موسم 2013-2014، ليتسبب في خسارة الفريق وقتها 0-2، وخروجه من سباق الفوز باللقب الذي كان سيصبح الأول له في حقبة البريميرليغ حينها.

وتعرض ليفربول لخسارة صادمة في ملعبه "أنفيلد" أمام كريستال بالاس بهدف دون رد، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.