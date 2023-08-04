ريال مدريد يتجه للخطة "ب" حال فشل التعاقد مع مبابي

ولم يقدم فلاهوفيتش ما كان منتظرا منه مع يوفنتوس، الذي دفع 80 مليون يورو للتعاقد معه، رغم أرقامه المميزة مع فيورنتينا.

وقالت "سبورت" إن فلاهوفيتش يتميز بخصائص مختلفة جدًا عن تلك التي يمتلكها مبابي، فهو يميل للاعب رقم 9 أكثر من مبابي.

لكن الصحيفة أكدت أن رحيل فلاهوفيتش عن يوفنتوس لن يكون سهلا، علما أنه يرتبط بالانتقال إلى تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وسجل فلاهوفيتش، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، مع يوفنتوس 23 هدفا وصنع 6 في 63 مباراة، في حين سجل 49 هدفا وصنع 8 في 108 مباريات مع فيورنتينا.

ويرتبط فلاهوفيتش بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2026، علما أنه انضم للفريق في يناير 2022.