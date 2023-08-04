ريال مدريد يتجه للخطة "ب" حال فشل التعاقد مع مبابي
أفادت صحيفة "سبورت" بأن ريال مدريد سيتجه لـ"الخطة ب" حال فشل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان هذا الصيف.
وأكدت الصحيفة أن التعاقد مع مبابي يمثل "أولوية مطلقة" لريال مدريد، حيث يرى أن مبابي يمثل الصفقة المفقودة لإكمال الفريق.
لكن ريال مدريد لن ينتظر إلى الأبد، حيث يصر اللاعب على البقاء الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان، ولذلك يبحث ريال مدريد عن ضم لاعب بديل حال عدم انضمام مبابي أو استمرار تأجيل الصفقة.
ويريد ريال مدريد التعاقد مع لاعب رقم 9 بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي.
وأكدت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد يريد التعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش من يوفنتوس حال عدم إتمام صفقة مبابي هذا الصيف.
وحاليا لا يملك كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سوى مهاجمين هما فينيسيوس جونيور ورودريغو، إلى جانب جوسيلو.
ولذلك يبحث ريال مدريد التعاقد مع فلاهوفيتش الذي يمثل "الخطة البديلة" المثالية لريال مدريد، حال فشل أو تأجيل التعاقد مع مبابي.
ولم يقدم فلاهوفيتش ما كان منتظرا منه مع يوفنتوس، الذي دفع 80 مليون يورو للتعاقد معه، رغم أرقامه المميزة مع فيورنتينا.
وقالت "سبورت" إن فلاهوفيتش يتميز بخصائص مختلفة جدًا عن تلك التي يمتلكها مبابي، فهو يميل للاعب رقم 9 أكثر من مبابي.
لكن الصحيفة أكدت أن رحيل فلاهوفيتش عن يوفنتوس لن يكون سهلا، علما أنه يرتبط بالانتقال إلى تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
وسجل فلاهوفيتش، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، مع يوفنتوس 23 هدفا وصنع 6 في 63 مباراة، في حين سجل 49 هدفا وصنع 8 في 108 مباريات مع فيورنتينا.
ويرتبط فلاهوفيتش بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2026، علما أنه انضم للفريق في يناير 2022.