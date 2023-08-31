محمد العويس يهدد الهلال.. الرحيل أو الاعتزال

ويعتمد الاتحاد على الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، الذي شارك أساسيًّا في أول 4 مباريات للعميد في الدوري السعودي.

ويضم الهلال حاليًّا 4 حراس هم: المغربي ياسين بونو، وعبدالله المعيوف، ومحمد العويس، إلى جانب محمد الربيعي الذي تعاقد معه الهلال أمس الأربعاء قادمًا من الأهلي.

وانضم العويس للهلال قادمًا من الأهلي في يناير 2022، وينتهي عقده مع الهلال في يناير 2025.

ومن المقرر أن يلعب الهلال والاتحاد غدًا الجمعة في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وتقابل الفريقان قبل أيام في ربع نهائي البطولة العربية وفاز الهلال 3/1، كما تقابلا 3 مرات الموسم الماضي، فاز الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعادلا في مباراة الدور الثاني من الدوري.