محمد العويس يهدد الهلال.. الرحيل أو الاعتزال
كشفت صحيفة "الرياضية" أن محمد العويس حارس نادي الهلال يهدد فريقه، في ظل تراجع الاعتماد عليه.
وكان محمد المعيوف الحارس الأول في الهلال، قبل أن يصبح الحارس الثاني، بعد المغربي ياسين بونو الذي تعاقد معه الهلال من إشبيلية، ليتراجع دور العويس بشكل أكبر.
ووفقًا للصحيفة فقد أبلغ محمد العويس إدارة الهلال برغبته في المغادرة، وأكدت أنه هدد بالاعتزال حال لم يتم السماح له بالرحيل.
ونقلت "الرياضية" عن مصادر مقربة من العويس، البالغ من العمر 31 عامًا رغبته في الانتقال إلى نادٍ يضمن فيه اللعب بشكل دائم، لعدم فقدان مركزه في المنتخب السعودي، الذي سيشارك في كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر.
وبحسب الصحيفة فإن العويس أبلغ الهلال أنه "سيتوقف عن ممارسة كرة القدم" إذا لم يتم السماح له بالمغادرة أو منحه مخالصة مالية نهائية تغلق ملفه في الزعيم.
وكان العويس قريبًا من الانتقال إلى نادي الاتحاد، قبل أن تتعثر الصفقة، وبات الاتحاد يفكر في التعاقد مع زميله عبدالله المعيوف.
ويعتمد الاتحاد على الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، الذي شارك أساسيًّا في أول 4 مباريات للعميد في الدوري السعودي.
ويضم الهلال حاليًّا 4 حراس هم: المغربي ياسين بونو، وعبدالله المعيوف، ومحمد العويس، إلى جانب محمد الربيعي الذي تعاقد معه الهلال أمس الأربعاء قادمًا من الأهلي.
وانضم العويس للهلال قادمًا من الأهلي في يناير 2022، وينتهي عقده مع الهلال في يناير 2025.
ومن المقرر أن يلعب الهلال والاتحاد غدًا الجمعة في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي.
وتقابل الفريقان قبل أيام في ربع نهائي البطولة العربية وفاز الهلال 3/1، كما تقابلا 3 مرات الموسم الماضي، فاز الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعادلا في مباراة الدور الثاني من الدوري.